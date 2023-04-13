Sensor Tower商店情报平台发布了2023年3月中国手游产品在海外市场收入及下载量排行榜，详细榜单变化如下。

3月出海手游收入榜

3月腾讯《PUBG Mobile》迎来5周年庆典，随着游戏版本的更新、全新主题和热门活动的推出，《PUBG Mobile》本月海外收入环比增长26%，排名上升1位至收入榜第2名，并重回增长榜榜首。Sensor Tower商店情报数据显示，截至2023年4月6日《PUBG Mobile》海外总收入突破39亿美元。

得益于游戏版本的更新和新剧本《官渡之战》的推出，灵犀互娱旗下三国题材4X策略手游《三国志·战略版》在中国台港澳和日韩等市场热度迅速攀升，3月海外收入环比提升54%，排名上升11位至收入榜第17名，并跃居增长榜第5名。

在2周年庆典特别活动和游戏版本更新的推动下，莉莉丝旗下4X策略手游《Warpath: Ace Shooter》(中文：战火勋章) 本月海外收入环比上涨45%，重回收入榜第26名，入围增长榜第9名，其中美国市场贡献了近40%的海外收入。

2月点点互动在海外市场推出冰雪末日生存题材策略新游《Whiteout Survival》(中文：寒霜启示录)，凭借玩家对游戏题材和玩法的喜爱，该游戏3月海外收入环比激增6倍之多，首次入围收入榜第28名，跻身增长榜第3名，成为继《Frozen City》之后，点点互动旗下又一款成功出海的冰雪末日题材策略手游。

3月出海手游收入增长榜

3月初，露珠科技在中国台港澳市场推出MMORPG新游《暮色双城》，得益于精美的3D美术风格和本地明星代言的宣发策略，该游戏连续数日登顶中国台港澳市场安卓手游下载榜，跻身本期海外收入增长榜第2名。

2月下旬，来自鸿图之上的武侠题材动作手游《暴走小虾米》正式登陆中国台港澳市场，凭借流行的Roguelike割草核心玩法和可爱的2D动漫美术风格，该游戏成功登顶中国台港澳市场iPhone手游下载榜，并入围3月海外收入增长榜第14名。

由乐狗研发、莉莉丝旗下品牌FARLIGHT发行的4X策略手游《Call of Dragons》(中文：万龙觉醒) 于3月末登陆海外市场，凭借精美壮阔的3D美术风格和SLG+RPG融合玩法，这款来自《万国觉醒》团队的MMO奇幻手游上线首日即登顶美国iOS下载榜，跻身增长榜第15名。

凭借三消+塔防+Roguelike的创意玩法，Perfeggs旗下混合休闲手游《Slime Legion》(中文：合合合英雄) 3月海外收入激增至2月的8倍之多，入围增长榜第16名，其中超过70%的海外收入来自中国港台市场。

3月出海手游下载榜

腾讯《PUBG Mobile》3月海外下载量环比增长21%，重回下载榜榜首。

IGG旗下末日生存题材塔防策略手游《Doomsday: Last Survivors》本期下载量环比激增414%至670万次，跃居3月出海手游下载榜第2名，其中安卓平台贡献了近85%的下载量。

Potato Games Studio旗下音乐手游《Piano Star: Tap Music Tiles》本月下载量环比提升63%，排名上升9位至下载榜第4名。

3月，来自Warrior Game的模拟经营手游《Idle Office Tycoon – Get Rich!》海外下载量环比增长近47%，首次入围下载榜第30名。