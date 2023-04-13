特斯拉已经向百事可乐公司交付了一个由多达 21 辆特斯拉电动卡车组成的新车队，因为这家汽车制造商正在慢慢推进拖延已久的车辆计划。特斯拉推出了其 Tesla Semi 8 级电动卡车的生产版本 ，并于 12 月交付了第一批产品。

它是在该计划延迟多年之后出现的。预订者很高兴看到电动卡车最终交到客户手中，但尚不清楚特斯拉能以多快的速度提高车辆的产量。百事公司接收了第一批特斯拉电动卡车。在收到第一辆卡车后的几周内， 百事公司表示将部署 36 辆 Tesla Semi 卡车，但尚不清楚有多少辆已经投入使用。

现在，这家大型食品和饮料公司推出了一批新的 Tesla Semi 卡车车队，将在其萨克拉门托工厂使用：该公司证实，它正在其莫德斯托工厂使用 15 辆 Tesla Semi 卡车，现在多达 21 辆卡车将从萨克拉门托工厂运营。我们还了解到，特斯拉以 25 万美元的价格将其电动卡车出售给百事可乐。

萨克拉门托大都会空气质量管理区证实了这一点，它说它以 450 万美元的赠款支付了萨克拉门托装瓶厂使用的 21 辆卡车中的 18 辆。在卡车顶部，特斯拉还在萨克拉门托工厂安装了四个 750 千瓦的超级充电器，就像在莫德斯托工厂所做的那样。