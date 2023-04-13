动点出海获悉，越南教育科技公司MindX日前宣布，已经获得了一笔1500万美元规模的B轮融资。

据了解，这笔融资由专注于教育领域投资的私募机构Kaizenvest，并得到了Aksorn、Mynavi（日本人力资源企业）、Wavemaker Partners（MindX的A轮领投方）的参投。

MindX成立于2015年，是一家主打软件开发、数据分析、UI/UX设计等信息技术领域职业技术教育的教育机构（线上线下模式均有涉及），其特色是致力于把来自越南当地的科技/数字人才输送到包括欧美在内的全球市场，帮助他们找到技术型工作以及展开技术型创业。

值得一提的是，作为MindX的成立出发点，该公司透露，其梦想是希望“把所有的越南社区都打造成‘越南小硅谷’，让这里的人们能够开发出酷炫的数字产品，以此让世界变得更美好··· 这不仅仅是一个可以释放人们创造力的物理空间，更是一种从课程设计到学习体验再到工程文化以及企业家精神等方方面面的心态缩影。”

在市场表现方面，MindX称，自21年的A轮融资（300万美元）以来，公司的地理覆盖范围扩大了两倍之多，并已在越南拥有了超32个校区。而基于这些校区，MindX表示，公司也已经成为了越南最大的编程教育机构。有数据指出，MindX目前已同新加坡、澳大利亚、泰国等国的200多家公司展开了合作。

此外，MindX也透露，已经有超3.5万名学生（涉及多个年龄段）从MindX上毕业，并且其中许多“毕业生”已经在美国英国、日本、新加坡、澳大利亚等20多个国家和地区内找到了技术型工作。

作为这笔资金的用途，MindX称，计划利用这笔资金扩大其教育平台的内容规模，为更多的越南周边城市及农村地区的学生提供服务。