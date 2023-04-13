近日，中兴通讯联合杭州电信在杭州某知名直播基地完成XGS-PON现网应用试点。本次试点通过XGS-PON OLT+FTTR全光组网+XGS-PON Wi-Fi 6 AX3000网关，接入多路专业摄像机和4K Full NDI（Network Device Interface）直播系统，为直播基地每个直播间提供全光超千兆大上行企业宽带接入，实现4K多视角和VR高品质直播演示。

当下，直播依然是最热门行业之一，但传统单视角“叫卖式”直播形式已形成审美疲劳，卖家秀与买家秀的极度反差，也降低了传统直播效果。消费者更期待全方位、多场景、沉浸式、所见即所得的直播形式出现。面向直播产业未来发展，本次试点基于XGS-PON开展广电级4K Full NDI及1+N多视角直播，进行了一场天翼云电脑的直播带货演示及VR直播体验。相比当前较普遍的1080P RTMP（Real Time Messaging Protocol）深压缩、低码流、秒级时延和画质有损技术，4K Full NDI技术具有浅压缩、4K高画质、高保真、毫秒级低时延等优势特点。结合多画面功能，可以更完美展示商品细节，让直播形式更具真实感和沉浸感，十分适合直播报道、现场连线、网络竞技等远程实时交互和同步要求高的场景。但此项技术对带宽要求也极高，单路码流需达40M-150Mbps，3路多视角总带宽需达100M-500Mbps。中兴通讯联合杭州电信通过XGS-PON网络，现场试点显示，相比传统XG-PON网络承载画面迟滞、卡顿和黑屏明显等现象，XGS-PON承载直播画面始终清晰流畅，充分体现了XGS-PON上行带宽能力和优势。XGS-PON上行大带宽特性匹配直播基地业务特点，将每个直播间的上行带宽从传统20M-30M提升至100M-500M。一方面解决并发直播导致带宽拥塞，或因PON口混合接入其他用户流量忙时导致的直播卡顿、画质下降等问题，另一方面还进一步拓展高画质多机位的直播升级需求。同时，XGS-PON大分光比优势会进一步提升网络性价比，降低TCO，更好满足企业用户发展诉求。

中兴通讯和杭州电信将继续深化直播场景商业化应用，通过XGS-PON网络领先和带宽能力打开，激发和释放直播行业的生产力和创新力，助力电信用户提升业务吸引力和行业竞争力，实现商业成功。