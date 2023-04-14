近日，中兴通讯助力广东省应急厅与通管局完成世界上第一个利用长航时大载重无人直升机基站进行应急通信的演练，通过积极探索ICT技术应对新形势下的突发应急响应与救援需求，针对“断路、断电、断网”极端场景导致的救援力量难以及时、精确、针对性地展开和部署，解决“看不见、呼不通、听不到”的重大难题，用数字化为国土筑起安全防线。

应急响应面临复杂挑战，搭建新应急通信体系迫在眉睫

我国地域广阔，地貌复杂，气候多变，灾害事件层出不穷；叠加全球气候变化，极端天气及灾害呈上升趋势。在破坏性的自然灾害面前，通信、交通、电力等基础设施受到破坏，然而无线应急通信系统是抢险救灾必不可少的工具。

面对如此复杂的应急场景，打造全能的应急通信保障体系，成为了广东省应急管理数字化转型建设的重中之重。广东省应急管理厅与通信管理局积极践行“人民至上、生命至上”的宗旨，在演练中利用大载荷长航时无人直升机搭载中兴通讯大容量基站，利用Ka波段相控阵高通量动中通卫星回传，同时提供移动、电信和联通三家基础电信运营企业信号对地覆盖。

演练结果表明，无人基站接到命令到出动时间仅为18分钟，在6级风力中以150kmph的速度火速赶往现场。该方案在实战环境下，可持续六个多小时为近80平方公里范围提供包括语音、短信和宽带数据的应急通信服务，在200平方公里以上的范围内为灾区群众和救援力量下发短信。

ICT技术赋能高机动应急通信场景，助力广东省建设数字化应急响应系统

广东省应急管理厅二级巡视员、科信处处长王海贵表示，“本次演练，验证了应急救援通信网络快速部署和救援力量实施联动的实战能力，达成了我们对于长航时大载荷无人直升机载应急通信系统的目标：最短时间内恢复公众通信，实现指挥中心与现场救援的通信畅通，了解灾害状况，传达指令；及时向用户发布、调整或解除预警信息；疏通灾害地区通信网话务，防止网络拥塞，为老百姓提供最基本的业务；缓解受灾群众和家属焦虑，意义重大，确实把‘人民至上、生命至上’落到了实处。”

广东省通信管理局认为，“本次实战测试演练部署周密、技术先进、方案成熟、效果卓著，创新探索了广东省先进的信息通信技术能力与应急管理行业业务的紧密结合，充分展现了广东信息通信行业勇于创新，主动敢为的行业担当。”

中兴通讯股份有限公司监事长谢大雄表示，“中兴通讯作为数字经济的筑路者，致力于用世界领先的ICT技术为千行百业赋能。在过去各大抢险救灾中，中兴通讯一直奔赴在第一线，全力保障第一时间打通救援的通信生命线。此次演练，中兴通讯调派精兵强将，在应急厅和通管局指导下与合作伙伴打磨方案与技术以适应高机动的应急通信场景。中兴通讯未来将继续与业界合作，开发更广泛的应用，丰富应急通信场景，协助应急部门应对新形势下的应急新课题。”