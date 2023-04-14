电器公司Paris Rhone旗下新品牌Paris Rhone Energy最近发布了其首个家庭能源系统——多功能的PEX系列。该公司于4月11日在Indiegogo推出PEX系列产品。

Paris Rhone首席执行官ALAIN DAVID V.表示：“由于全球对能源安全和价格的担忧仍然较高，越来越多的家庭正在为家庭供电考虑新解决方案。长远来看，使用储能系统可以帮助家庭节省开支，采用清洁能源技术也有助于可持续发展。”

PEX系列被该公司称为史上最强大的家庭能源系统，为用户提供了可以在一个半小时内快速充电完毕的储能解决方案。该解决方案为用户提供了紧急情况下可靠且安全的用电模式，如用电高峰或停电时。通过零毫秒传输时间的UPS（不间断电源），一旦电网电源中断，用户电源可以立即切换到蓄电池备用电源模式。

该太阳能解决方案支持15,600W太阳能输入。凭借高达12000W的交流输出，PEX系列可以独立为整个家庭的日常生活供电，如使用笔记本电脑，冰箱食品保鲜，或为特斯拉电动汽车充电。该系统容量可从10.24kWh扩展至76.8kWh，支持提供长达10天的备用电力。

该系统可实现10000+次充电，其内部可靠的技术使该产品成为长期使用的理想解决方案。此外，Paris Rhone Energy提供全面的10年保修，解决用户关注的问题。该产品还采用了行业领先的超安全LFP电池，比市场上的传统电池拥有更快的充电速度和更长的使用寿命。

PEX系列采用模块化设计，安装方便快捷，为用户提供更大的便利。此外，它可以通过一个采用先进物联网技术的方便的移动应用进行控制和远程监控。

ALAIN DAVID V补充道：“一个多世纪以来，Paris Rhone一直专注于发电机开发，这为Paris Rhone Energy的发展奠定了坚实的基础。我们相信，智慧能源会让生活更美好，希望为全球智能和可持续生活带来更专业和高质量的储能产品。”

Paris Rhone Energy还计划发布其户外能源解决方案——PEO系列，更多细节将很快发布。