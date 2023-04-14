动点出海获悉，菲律宾咖啡初创公司Pickup Coffee已于近日筹集到了一笔4000万美元规模的融资。

据了解，这笔融资由Go Ventures领投（GoTo旗下机构，至少提供了1270万美元），并得到了Openspace Ventures（310万美元）、Kickstart Ventures（300万美元）、Venturi Partners、Gentree Fund的参投。

值得一提的是，本次融资中，Pickup Coffee的估值为1.3亿美元。而作为对比，在此之前，Pickup Coffee的估值仅为950万美元。

Pickup Coffee成立于去年3月，是一家主打高性价比的廉价咖啡品牌。根据Pickup Coffee官网信息介绍，其咖啡的起步价格为50菲律宾比索（约合6.2元），并且最高价不超过100比索（即12.4元，但额外加的配料需再次收费）。而作为这一定价策略的背景，品牌咖啡在当地的价格往往被设定在100到190比索之间。

在经营表现方面，起初，Pickup Coffee仅提供外卖（主要通过GrabFood和Foodpanda），但现阶段，Pickup Coffee也有了支持堂饮的实体店。有消息指出，目前，Pickup Coffee已经拥有了60多个运营点。

有数据指出，今年期间，菲律宾的咖啡市场规模预计将为67亿美元，至2025年，这一数字有望以5.69%/的年增速增长至近75亿美元。