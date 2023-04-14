正值中老铁路开行国际旅客列车之际，银联国际宣布开通中老铁路老挝段支持银联卡在线购票，乘客在老挝手机App售票系统（LCR Ticket APP）中绑定银联卡，即可便捷购买老挝段和万象至昆明间的国际旅客列车车票，大幅优化出行体验。

东南亚是“一带一路”沿线重要地区，自倡议提出以来，银联国际积极推动区域内互联互通支付网络建设，为往来居民提供安全、便利的支付服务。目前东南亚90%的商户已支持银联卡，其中超百万家受理银联移动支付服务。以此为基础，银联国际加快业务本地化，推动区域内大规模发行5000万张银联卡，并落地多款支持绑定银联卡的电子钱包，进一步丰富本地居民支付选择。

目前，老挝几乎所有ATM和商家POS终端都已受理银联卡，当地还累计发行超百万张银联卡。为优化持卡人支付体验，此次银联国际开通中老铁路老挝段支持银联在线支付服务。中老铁路是“一带一路”标志性项目，开通运营以来累计发送旅客超千万。此次合作后，乘客只需在App内选择“银联点击支付”按钮，注册绑卡后即可在线购票，极大优化此前仅可线下购票的不便。

此次合作也是银联点击支付产品首次落地老挝。该产品基于EMV SRC技术标准设计，具有“一次绑卡、多处使用”的特点。此次在购票App内完成绑卡的持卡人，在其他受理该产品的商户只需使用“银联点击支付”按钮，登录账户即可选卡支付，无需重复绑卡或输入卡号。