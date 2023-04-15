仰望U8星环座舱今日正式揭晓，舱内设计灵感来源于宇宙星环，通过多重曲线塑造出星环一般的强烈环抱感，是深藏硬朗中的优雅从容。舱内融合智能科技，带你优雅从容穿梭于旷野户外，为每位用户打造高端私享空间。独创的星河曲面屏，采用曲面OLED面板，屏幕尺寸达到了12.8英寸，拥有极佳对比度与艳丽色彩，全面再现星空的震撼观感。车规级柔性曲面 OLED 面板，带来前所未有的超大圆润弧度，打破以往直屏对内饰设计的桎梏，与内饰优雅型面融为一体，将极致豪华设计与顶尖制造工艺融合。星河曲面屏基于真实人体数据模型，选定37°最佳倾斜角度，时刻保证每位用户都能以最方便的姿态操作屏幕，让每一次操作都得心应手。

23.6英寸仪表屏与副驾娱乐屏，从星河曲面屏后方贯穿而过，营造出前所未有的一体化、无边界的沉浸感。座舱后排搭载了两块12.8英寸悬浮屏，后排人员也能在旅途中怡然自得。同时，仰望U8支持五屏无边界联动，将智能科技注入到越野体验之中，实时分享你的快乐。

极致舱内豪华离不开极致的听觉盛宴，仰望U8搭载证据系列Hi-End级音响系统。22个扬声器精准布置，旗舰级Hi-End扬声器结合多项创新新技术，可实现3D沉浸式音效，让每个座位都能享受顶级醇美的听觉盛宴。

仰望U8标配智能随动座椅，可基于实时路况信息主动调整座椅侧翼，为腰、背部提供更强有力支撑，越野路况下也能稳坐其中。同时，座椅采用顶级Nappa真皮打造，纹理细腻、触感温润。车顶超大尺寸天窗内嵌了悬浮式星空纹理，在氛围灯的衬托下，营造出宇宙穹顶般的静谧感。用户可以对天窗图案进行尊享定制，打造专属于你的梦幻星空。

星环座舱延续了EV Power时代纯粹的能量艺术，从宇宙中汲取灵感，这里的能量创造了最纯粹的美，仰望U8通过具象化的艺术表达，探索曲面和曲线在汽车内饰中的创新应用，与用户产生更多的情感沟通。仰望的设计团队在创作的过程中，让能量美学有了纯粹的表达，我们定义为纯粹的能量艺术，这也是仰望的设计理念。

在能量释放的过程中，形成了仰望产品中的最具识别度的家族设计语言和基因。仰望U8时空之门家族式设计语言采用点阵式进气格栅，搭配星际穿越大灯，犹如推开时空之门，以蓄势待发的张力，开启穿越之旅。这是仰望全新的标识和独一无二的象征，更是全新EV Power时代的标签，是重要的品牌视觉符号。尺寸方面，U8车身长达 5319mm，宽2050mm，高度达1930mm，轴距达3050mm。



仰望U8将首搭云辇-P智能液压车身控制系统，全面融合感知、决策、控制、交互等软硬件技术，具备高度+刚度+阻尼三项可同时自主调节、四轮高度独立可调、露营调平、四轮联动等功能。仰望U8的悬架调节行程最大150mm，无涉水喉最大涉水深度可达1m。同时，仰望全系车型搭载了颠覆性技术易四方，易四方是一套以四电机独立驱动为核心的动力系统，每个电机可以独立控制单个车轮，实现单个车轮的驱动、制动、前进和后退，让车辆具备超强的车身姿态调整能力。