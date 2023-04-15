法拉第未来发布FF91首辆量产车下线活动今日举行。FF全球CEO陈雪峰、FF创始人兼CPUO贾跃亭携核心高管现场见证这一里程碑时刻。FF创始人贾跃亭表示，FF的第一阶段目标是按时、高品质地交付变革性的FF 91 Futurist Alliance、FF 91 Futurist和FF 91，实现对传统超豪华汽车品牌的颠覆，实现全球超级塔尖用户市场第一的目标。随后，FF将推出更多车型，以快速实现销量爆发式增长和出行生态收入的快速增长，成为塔尖市场的领导者。

此外，FF声称某些供应商通知公司，他们将无法满足公司的时间要求，因此公司更新了FF91车辆的开始交付时间以及此前公布的三阶段交付计划。根据新的规划，FF公司将于5月底开始第一阶段的交付流程，而此前时间安排是4月份。必须要强调的是，FF公司定义的“第一阶段交付”实际上并没有产生实质的钱物交换，而是一种小规模预订。

根据这则通告，第一阶段仅面对“行业专家FPO”(FutureProductOfficer未来主义者产品官)开展，“行业专家FPO”们将全额支付FF91费用，以便预订车辆并接受车辆使用培训，以在第二阶段获得车辆。

第二阶段可以理解为小范围交付，FF公司称之为“未来主义者产品官（FPO）共创类交付”。即FPO(s)将全额支付费用，并将正式获得FF91。FF公司预计第二阶段将于2023年第二季度末开始，但FF公司强调，第二阶段交付还需要满足一大条件。

直到第三阶段，FF公司称之为“全面共同创造交付”的环节，FF91才正式进入我们常规理解的交付环节。FF公司将向所有全额支付费用的“高端用户”（spireusers）交付FF91。FF公司同样强调，第三阶段也需要满足一项重要条件。