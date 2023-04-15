也许自动驾驶汽车离我们并不遥远。福特今天宣布，它已成为英国第一家获准使用“免控、眼睛离开”高级驾驶辅助技术的汽车制造商。据福特称，BlueCruise 系统是欧洲首个获得批准的此类系统。福特的 BlueCruise 是一种 SAE 2 级驾驶员辅助技术，通常与特斯拉的 Autopilot相提并论。但是有一个显著的区别使它与众不同。

福特的驾驶员辅助系统提供了一种独特的体验，您可以享受真正的免控驾驶，而无需与方向盘保持接触。该系统持续监控道路标记、街道标志（包括速度）和快速变化的交通状况，以使用转向、加速、制动和车道定位来操纵车辆，以确定理想的驾驶体验。

BlueCruise 使用红外摄像头技术来监控您的眼睛和头部位置，让您保持专注，并在您需要将视线移回路面时提醒您。该功能已在美国和加拿大的福特和林肯车型中提供，包括 2023 F-150 Lightning和 Mustang Mach-E。到目前为止，近 200,000 名配备 BlueCruise 的驾驶员已经在北美免控驾驶超过 6400 万英里，其功能包括走走停停、车道居中、自适应巡航控制和减速标志。

事实上，福特的免提 BlueCruise 系统在《消费者报告》最新的主动驾驶辅助系统排名中名列榜首，高于所有电动汽车制造商。BlueCruise 系统是同类技术中首个在欧洲获得批准的技术，现已获准在全英国的预先绘制好的高速公路上使用。Mustang Mach-E车主可以在英格兰、苏格兰和威尔士 2,300 英里（3,700 公里）的预先建立的高速公路上启用免控系统，最高时速为 80 英里/小时（130 公里/小时）。

新款 2023 Ford Mustang Mach-e 的车主将率先有机会使用 BlueCruise 系统。买家将收到前 90 天的订阅，并且可以每月支付 17.99 英镑（约合 22.5 美元）继续订阅。福特工程师已经在欧洲道路上完成了 100,000 英里（160,000 公里）的测试，此外还在北美进行了超过 600,000 英里（950,000 公里）的测试，以确保安全。这家美国汽车制造商最近还在欧洲推出了全电动 Explorer SUV，起价不到 50,000 美元（45,000 欧元）。