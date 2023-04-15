Genesis透露了类似特斯拉的一体化家庭能源解决方案的计划，包括电动汽车充电、太阳能电池板和储能系统。作为现代汽车集团的豪华品牌，Genesis 有望在这家韩国汽车制造商向全电动未来过渡的过程中发挥关键作用。Genesis 表示要在 2026 年之前停止生产新的汽油动力车型，这远远早于许多汽车制造商的时间表。它的探索始于 2019 年的第一款全电动 Genesis 车型GV60，这是一款时尚敏捷的高科技跨界车。

去年，Genesis 推出了两款新的纯电动车型。第一款是Electrified G80 行政轿车，这是其 G80 豪华轿车的零排放版本，EPA 估计续航里程为 282 英里。它的第三款电动汽车Genesis Electrified GV70将成为该汽车制造商在美国阿拉巴马州蒙哥马利工厂组装的第一款车型。今年年初第一台 GV70 下线，现已在美国 22 个州上市。

Genesis 计划效仿特斯拉的做法，利用其“Genesis Home”住宅能源解决方案，升级电动汽车的拥有体验，该解决方案包括交流电动汽车充电、屋顶太阳能电池板和储能系统。除了经验丰富的安装人员和专门的能源顾问外，Genesis 还通过优质产品和技术简化了家庭电气化过程。

Genesis 表示，其能源顾问将引导客户完成根据其独特需求定制系统的整个过程。Genesis 家庭能源系统包括屋顶太阳能电池板、电池储能和 240V ChargePoint Home Flex Level 2 充电器等功能。使用 ChargePoint 充电器，用户可以在 16 到 50 安培之间进行选择，以适应各种家庭电力服务和 EV 充电功能。

太阳能电池板和储能系统可通过 Genesis Home Marketplace 和精选 Genesis 经销商推荐购买。总而言之，该系统为您的家庭提供可持续的可再生能源，您可以在停电、用电高峰期或夜间储存和使用这些能源以降低能源成本。该系统的概念与特斯拉的 Powerwall非常相似，后者是一种集成电池系统，还可以存储来自太阳的能量，以在电网出现故障时帮助保持照明。Tesla 的 Powerwall 可以检测到即将发生的断电，并会自动用太阳能充电，以保持您的设备开启。