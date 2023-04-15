Sarcos Technology and Robotics（纳斯达克股票代码：STRC 和 STRCW）计划在获得美国能源部 (DOE) 的最终验证后，于 2024 年将其安装太阳能电池板的自主机器人商业化。

该项目于 2021 年开始，正式名称为户外光伏板自主操纵 (O-AMPP)，美国能源部从太阳能技术办公室拨款 190 万美元。在现场试验期间，Sarcos 在 Mortenson 项目现场与建筑商 Mortenson、电梯公司JLG Industries、太阳能跟踪器公司Array Technologies以及工程和产品开发公司 Pratt Miller合作。

Sarcos 机器人太阳能模块安装解决方案由配备 Guardian XM 智能机械手机器人的自动工作车和优化太阳能电池板从交付到安装流程的自动送货车组成。该系统使用计算机视觉和人工智能软件传送、检测、提升和放置太阳能电池板。

Sarcos表示， O-AMPP 系统可以将建造新太阳能发电场所需的时间减少近 40%。根据 太阳能产业协会 (SEIA) 的数据，从现在到 2030 年，每年的太阳能装机量需要增加 60%，才能实现拜登政府提出的到 2030 年太阳能占美国发电量 30% 的气候目标。

SEIA 估计 ，要实现这一目标，预计需要增加近 900,000 名新员工。2020 年，美国太阳能行业雇佣了大约 230,000 名工人。这意味着可能存在大量工人短缺，因此机器人技术可以帮助填补这一空白并防止太阳能推广放缓。