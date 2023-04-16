历经漫长而充实的筹备后，本次，我们很荣幸地向大家宣布，由动点科技旗下国际品牌部门动点国际（TechNode Global）举办的东南亚标志性科技盛会、第六届“ORIGIN大会”将在今年重归线下，并将在2023年5月11日于澳门举办的BEYOND国际科技创新博览会（BEYOND Expo）中精彩呈现。

作为BEYOND Week的重点活动之一，也是作为BEYOND国际科技创新博览会对东南亚科技发展趋势的最新见证，本届ORIGIN大会将把行业领导者、技术创新者、投资者汇聚一堂，并基于东南亚科技生态的新兴趋势和发展状况，通过主题演讲、小组讨论、案例展示等形式为关注这片创业沃土的创新创业人士带来深刻的见解、经验及分享。

其中，动点科技创始人兼首席执行官、BEYOND国际科技创新博览会联合发起人卢刚博士将在本次ORIGIN大会中发表主题演讲，探讨如何释放东南亚这片快速发展地区的发展潜力。随后的小组讨论活动将对该市场进行概述，并深入分析东南亚之于全球版图的日益重要的原因所在。

卢刚博士指出，“东南亚已经成为全球科技版图中越来越重要的角色，该地区近年来经历了快速增长和巨大创新。根据谷歌、淡马锡和贝恩联合发布的一份报告显示，到2025年，东南亚的数字经济GMV预计将达到3300亿美元，而科技初创公司在推动这一增长的过程中发挥了不可或缺的作用。我们认为，在BEYOND国际科技创新博览会上展示东南亚初创公司所取得的进步是非常有必要的，并且我们也为这些公司提供了能够与国际合作伙伴和国际投资者对接的平台。”

届时，在为期一天的活动中，与会者将能参与包括数字化转型、下一代独角兽、人工智能、电动汽车&交通出行、医疗健康、可持续发展、市场机遇、东南亚地区的投资格局等话题在内的多项小组主题讨论活动。同时，大会也将迎来包括Gobi Partners、凯洛斯资本（Kairous Capital）、Carsome、Aerodyne、Pluang、FastCo、Enlitho、Wellous等在内的众多东南亚知名投资机构和初创公司的参与。

动点国际总监Stanley Chong表示，“通过ORIGIN大会，动点国际希望向外界呈现东南亚公司近年来在创新方面的努力与收获，并为这些公司提供一个与国际投资者、创业者、以及其他利益相关者相互联系的平台，以此进一步推动东南亚成为全球科技领域中重要参与者的进程。”

“我们相信，BEYOND国际科技创新博览会也会是一个帮助东南亚公司展示其创新成果、与外界建立联系并在全球范围内发展业务的绝佳机遇。”，他补充道。

了解更多关于BEYOND国际科技创新博览会和ORIGIN大会的详情，请点击此处或访问网址https://www.beyondexpo.com/zh-hant/。

关于BEYOND

BEYOND Expo创立于2020年，已经成功举办两届，目前已是亚洲最具规模和影响力的国际科技博览会之一，累计招募展商800家，500余位商界创新领袖成为大会演讲嘉宾，现场观众累计超过5.5万人，举办行业论坛150余场，成功诠释国际化的科技交流平台。

BEYOND Expo 2023将在大会规模层次、参会嘉宾的影响力、参与企业的行业跨度、参展商的数量，国际嘉宾和观众占比等多维度再创新高！BEYOND Expo 2023 将在澳门威尼斯人金光会展中心设立近十万平的展区，期待来自全球的世界五百强、大型跨国企业、独角兽创新企业以及新型初创企业超1,000个展商参与，预计吸引20000+科技爱好者到场目睹展商风采！同时BEYOND Expo 2023将举行超百场活动和对接会，期待来自全球的科技创新追求者参加，从企业、产品、资本、产业等全方位融合互动，共同促进亚太甚至全球的科技创新行业发展。

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