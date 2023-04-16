华人运通旗下汽车品牌HiPhi宣布其旗舰X EV已在海外完成TÜV SÜD测试，以允许在欧洲销售电动SUV。随着第二款车型已经在中国掀起数字化浪潮，第三款车型将在下周的上海车展上发布，Human Horizo​​ns将在未来将更多的 HiPhi EV 推向欧洲市场。

华人运通Human Horizo​​ns Technology 是一家位于上海的中国初创企业，以其 HiPhi 品牌开发自动驾驶技术并制造豪华电动汽车。在 2017 年正式成立一年后，Human Horizo​​ns 推出了其 EV 品牌以及三个概念设计HiPhi X SUV， 一年多前才开始交付。

X 之后是HiPhi Z——一款“数字 GT”EV，设计有自动超宽带自杀门、环绕式 Star-Ring ISD 光幕和连接到仪表板显示器的机械臂。我们最终应该会看到 HiPhi Z 在欧洲销售，但目前，重点是 X SUV。

据华人运通介绍，高合HiPhi X EV已完成由TÜV南德意志集团承担的审批和认证程序，确保中国制造的SUV符合必要的欧洲标准和法规。

该过程分析了 HiPhi X 的电池管理系统、底盘控制、制动、转向以及 ADAS 功能，如泊车辅助和雷达制导巡航控制。华人视野表示，TÜV 南德意志集团不仅成功完成了 HiPhi X 的关键认证，而且在创纪录的时间内完成了。