捷途发布火星架构赋能的昆仑平台、全新越野概念车捷途T-3，捷途旅行者也以C-DM身份亮相。现场，捷途还公布了未来的新车计划，捷途旅行者将会在第三季度上市，同时，捷途X70、X90也将迎来更新迭代，此外，定位紧凑型SUV的捷途X-2将会在2024年上市。而基于昆仑平台技术优势，捷途旅行者、捷途X-2等将会同步推出混动产品，捷途X70系、捷途X90系产品也将会迭代混动产品，到2024年实现全面绿牌。值得一提的是，未来捷途还将基于昆仑平台打造更多细分品类，P系列硬派皮卡、V系列的MPV车都将陆续发布。

现场，捷途还公布了未来的新车计划，捷途旅行者将会在第三季度上市，同时，捷途X70、X90也将迎来更新迭代，此外，定位紧凑型SUV的捷途X-2将会在2024年上市。而基于昆仑平台技术优势，捷途旅行者、捷途X-2等将会同步推出混动产品，捷途X70系、捷途X90系产品也将会迭代混动产品，到2024年实现全面绿牌。值得一提的是，未来捷途还将基于昆仑平台打造更多细分品类，P系列硬派皮卡、V系列的MPV车都将陆续发布。

捷途旅行者定位是轻越野，虽然是一部承载式车身的SUV，但是它的外观硬派效果一点儿也不输那些硬派SUV，新车采用“纵横之道”设计语言，前格栅处配备“JETOUR”品牌标识，足够复古和硬派。内饰部分，捷途旅行者同样采用非常硬派的风格打造，棱角分明简约有力，与外观高度呼应。中控区域采用T型布局，矩形的方向盘搭配仿麂皮材质座椅与水晶挡把等配置；15.6英寸中控屏与10.25英寸仪表屏，提升旅途中的导航、娱乐体验。座舱搭载8155智能化平台，这也为智能驾驶打下基础：整车配备多处雷达及摄像头等感知硬件，达到L2.5级智能辅助驾驶水平。

作为捷途汽车未来的产品基石，昆仑平台在平台拓展性、新能源拓展能力、智能座舱和智能驾驶、电子电气架构多方面具备核心优势。支持承载式、非承载两种车身的拓展能力；在此基础之上可以衍生出SUV、ORV、PUP等多种车型，并支持主动悬架、XWD智能四驱技术，四轮转向等配置，覆盖越野等不同场景下的多样需求。

配合不同车型，动力形式也将拥有ICE、PHEV、REEV、BEV等多种选择，搭载智能矢量控制四电机，电机峰值功率1300匹，轮边峰值扭矩160000 N·m，澎湃的动力储备，四轮智能匹配，可轻松应对全地形越野场景。越野场景下需要超长续航，昆仑平台支持2.0TD增程专用发动机，热效率高达44.5%，97.5%高效发电机；采用智慧电池，具备全周期安全和全温域应用的特点，带来1400km+的续航表现。