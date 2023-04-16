科技无界，但也有着自己的独特进程。这里，动点出海将和大家一起回顾本周（2023.04.10-2023.04.16）东南亚地区的科技互联网领域都有哪些事件发生。

提到硅谷，人们往往想到的是这其中浓厚的创业氛围。它可以是随处可见的创业脑暴，是高度聚集的创业空间，也可以是看似永不停歇的创业热情，并且每个人、每个行业都可以由此展开一片等待开拓的蓝海。于此，对现阶段的东南亚来说，近几年以来，这样的景象似乎正在遍地开花。

以老牌选手新加坡为例，得益于自身在数字经济、人工智能、金融科技等方面的深厚积累和创新能力，在当下东南亚的创业浪潮中，这里会更多的被人看作是东南亚的硅谷。

然而，把目光转向印尼，在庞大的市场和人力资源的加持下，在催生初创公司和推动这些公司的发展方面，印尼显然也有着自身的独特优势，并且也正在因为这种优势被外界期待为东南亚的硅谷。

而随着越来越多资金的涌入以及快速前进的数字化进程（基于相对速度），类似的期待也正在越南、马来西亚、以及菲律宾身上得到体现。这时，问题也就随之而来，对东南亚来说，谁才是这里的硅谷？或者用不那么抽象的方式来说，在这片“新兴创业生态”区域中，应该如何看待各个国家的创业进程和未来潜力？

这里，在本周的资讯中，希望打造“越南小硅谷”的当地职业教育机构MindX可能是给笔者留下最为深刻印象的一家企业。如文章中所见，这种深刻并不只是因为它在全面培育越南技术人才并将其输送到全球市场上的决心，同时也在于它对于“硅谷”的一种寄托——“这不仅仅是一个可以释放人们创造力的物理空间，更是一种从课程设计到学习体验再到工程文化以及企业家精神等方方面面的心态缩影。”

当然，尽管会需要一段相对漫长的时间，从现实的角度上来看，无论是对越南还是其他东南亚地区来说，这种“寄托”也正在其他国家中不同程度地得到体现。而从这一点来看，相比于谁会是东南亚的硅谷，成为这种“创业圣地”的过程可能要比其本身更为值得期待。

好了话不多说，让我们进入本次正题。

产业&动态

分析师称马来西亚正在成为亚洲新兴数据中心：RHB Investment Bank的分析师日前表示，得益于马来西亚针对数据中心投资者的友好亲商政策，该人士认为，马来西亚正在成为亚洲的新兴数据中心。而RHB也进一步指出，随着该国政府对当地数字化进程的进一步推动，马来西亚的数据中心行业也将因此受益。

越南初创公司在今年Q1的融资规模同比下降了49%：根据数据调研机构Tracxn日前发布的一份报告显示，今年一季度期间，越南初创公司所获得的总融资规模较上年同期下降了49%，仅为4060万美元。不过，与去年四季度相比，越南今年一季度的表现却也呈现出了40%的增幅。此外，该机构也指出，自21年四季度以来，越南没有任何新增独角兽出现。

去年四季度期间，TikTok在印尼删除了760万份违规视频：据相关数据指出，去年四季度期间，TikTok从其用户规模全球第二大国印尼删除了760万份违规视频。值得一提的是，如果从该时期的删除规模上看，印尼的删除数量仅排全球第三，次于美国和巴基斯坦。而相应的，美国为TikTok用户全球第一大国，巴基斯坦则在全球前十大国之外。

路特斯希望在马来西亚重塑品牌：总部位于英国的汽车品牌路特斯（Lotus Cars）在马来西亚的唯一本地特许经营权持有方Lotus Cars Malaysia日前表示，其目标是希望在马来西亚重塑自身品牌。

Lotus Cars Malaysia总经理指出，路特斯在马来西亚的新旅程将从跑车车型Lotus Emira和全电车型Lotus Emira开始，并且后者已于4月13日在马来西亚市场推出，并且这也是该车型在亚洲的首次推出。

作为背景，马来西亚本地汽车制造商宝腾曾在1996年至2017年间为路特斯的所有者。2017年6月，吉利控股集团以51%的股份成为了路特斯的主要股东，而其余49%的股份则由马来西亚富豪Syed Mokhtar Albukhary通过Etika Automotive公司持有。

投融资

“印尼版Airbnb”Travelio获得新一轮融资：Travelio成立于2014年，是一家总部位于雅加达的线上房屋短租平台（但同时也提供长租服务）。据介绍，Travelio的主打特点是能够允许租户按月交纳房屋的年租金（Travelio称自身为印尼唯一一家提供此模式的线上租赁平台）。而作为背景，在印尼，租户往往需要支付20%的首付费用以及超一年的押金。

金沙江创投参投，菲律宾人力资源解决方案提供商Sprout Solutions获得1070万美元融资：Sprout Solutions成立于2015年，致力于通过其SaaS解决方案为企业客户提供职位招聘、薪资管理、员工福利管理、绩效&考勤管理等全方面的人力资源解决方案服务。

根据Sprout Solutions官网信息显示，公司已经为当地超1000家企业客户提供了服务，并且公司也在22年时被评为当地最大的本土B2B SaaS公司以及最受信赖的HR tech平台。

希望打造“越南小硅谷”的职业技术教育机构MindX获得了1500万美元融资：MindX成立于2015年，是一家主打软件开发、数据分析、UI/UX设计等信息技术领域职业技术教育的教育机构（线上线下模式均有涉及），其特色是致力于把来自越南当地的科技/数字人才输送到包括欧美在内的全球市场，帮助他们找到技术型工作以及展开技术型创业。

每杯6块2起，菲律宾廉价咖啡品牌Pickup Coffee获得4000万美元融资：Pickup Coffee成立于去年3月，是一家主打高性价比的廉价咖啡品牌。根据Pickup Coffee官网信息介绍，其咖啡的起步价格为50菲律宾比索（约合6.2元），并且最高价不超过100比索（即12.4元，但额外加的配料需再次收费）。而作为这一定价策略的背景，品牌咖啡在当地的价格往往被设定在100到190比索之间。

观点&观察

到菲律宾投资，这些政策和趋势需注意：根据菲律宾中央银行（Bangko Sentral ng Pilipinas，BSP）的数据，2021年菲律宾外国直接投资（FDI）净流入总额为105.2亿美元，较上年的68.2亿美元增长了54.2%。[1]受疫情影响，在2022年期间，菲律宾外商直接投资总额也已达到92亿美元。[2]中菲一致保持着密切的经贸合作，即使全球遭遇新冠疫情的影响，中菲的双边贸易数据仍保持乐观。这里给各位简略介绍菲律宾投资政策框架以及基本信息。

活动

第六届ORIGIN大会登陆BEYOND Expo 2023，共同聚焦东南亚科技生态的未来：历经漫长而充实的筹备后，本次，我们很荣幸地向大家宣布，由动点科技旗下国际品牌部门动点国际（TechNode Global）举办的东南亚标志性科技盛会、第六届“ORIGIN大会”将在今年重归线下，并将在2023年5月11日于澳门举办的BEYOND国际科技创新博览会（BEYOND Expo）中精彩呈现。

作为BEYOND国际科技创新博览会对东南亚科技发展趋势的最新见证，本届ORIGIN大会将把行业领导者、技术创新者、投资者汇聚一堂，并基于东南亚科技生态的新兴趋势和发展状况，通过主题演讲、小组讨论、案例展示等形式为关注这片创业沃土的创新创业人士带来深刻的见解、经验及分享。