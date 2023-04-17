作为奇瑞集团首个新能源电动品牌，“新势力”iCAR的愿景是打造年轻人需要的智能科技体验，iCAR全球首秀了两款新品iCAR GT与iCAR 03，更有i-MS多元魔方新能源架构平台、i-VA 生态首发，同时奇瑞与宁德时代联合推出的电池品牌ENER-Q重磅发布。



新科技驱动新产品，iCAR GT定位于双门轿跑，采用无极光(配置|询价)弧设计语言，最拉风的莫过于向上展开的蝴蝶车门，该款车型也向我们展现了iCAR对于未来与科技的理解。iCAR旗下6款新产品将实现ARV、SD、SUV、MPV多品类覆盖，力争做智能电动乘用车的普及者。

iCAR 03则完全是量产标准，是一款硬派的纯电动SUV。车身尺寸方面，新车长宽高将不超过4200*1830*1700mm，轴距达到2700mm。目前官方还未公布新车的动力信息，预计将会推出多种续航版本，配置上有望搭载iCAR的智舱智驾技术以及L2+级别的驾驶辅助系统。

iCAR未来将推出6款产品、4大产品序列覆盖全品类，其中包含ARV、SD、SUV以及MPV。并且，依托于奇瑞瑶光2025的火星架构、鲲鹏动力、雄狮智能、银河生态以及E0X高性能电动平台，iCAR打造了物理可变的i-MS多元魔方新能源架构，以及场景智能可变的i-VA生态。

其中，i-MS架构具有较强的多元拓展性，可实现车型多元，覆盖从A0-B级的全系列多品类车型；动力多元：涵盖纯电和增程/驱动形式有后驱和四驱；电压多元：支持800V/400V两种高压体系。

而i-VA生态将精耕智能车控，向情感交互，无感连接方向发力研发。

奇瑞和宁德时代发还布联合电池品牌——ENER-Q，双方致力打造覆盖纯电、插混、增程全动力类型，适配C端和B端全应用场景，涵盖钠电、M3P、磷酸铁锂及三元锂等全材料体系电池系统。同时，ENER-Q品牌电池还可依托宁德时代的长质保电芯，为B端用户提供整车8年80万公里的超长质保。