智能汽车解决方案BU CEO余承东预发布问界M9。据余承东介绍，M9的车身将达到5.23米长，轴距为3.1米，车身铝含量高达80%，汽车内采用纯平地板，车身配置六座，三排前后均可电动调节，智能座舱搭载鸿蒙4.0，今年四季度上市，预计售价50万至60万元。问界M9有增程版和纯电版两种。即刻开启预订，按意向金支付顺序安排生产交付。
定位全景智慧旗舰SUV，问界M9在问界系列“极致简约纯净”的设计理念上，带来了全新的家族化设计。作为全尺寸旗舰SUV，问界M9拥有媲美MPV级的舒适乘坐空间，并提供3至6座的百变乘坐空间，全新打造的D级豪华SUV平台，搭载全铝合金底盘，全系标配空气弹簧及CDC减震系统，带来更好的乘坐舒适性及安全性。问界M9作为华为深度赋能的旗舰产品，华为智能汽车全栈技术解决方案全量上车，在智能座舱和智能驾驶双“天花板”的基础上，华为百万像素智慧大灯、HUAWEI AR-HUD、AI大模型、传感联邦等黑科技均悉数上车，带来极致的全场景的智能体验。
问界M9基于全新D级豪华SUV平台打造，采用全铝合金底盘，一体化压铸车身，车身铝合金体积占比超过80%，全系标配空气弹簧和CDC减震系统，提供超越百万豪车的驾乘体验。
问界M9搭载全球最大的一体压铸后车体，采用国内领先的9000吨压铸设备，零部件集成度大幅提升，车身整体性更好，拥有更棒的乘坐舒适性及安全性。
华为深度赋能的问界M9乃创新集大成之作，将华为智能汽车全栈技术解决方案进行全量上车，包括鸿蒙智能座舱、华为智能驾驶、HUAWEI xPixel、HUAWEI AR-HUD、AI大模型、传感联邦、HUAWEI SOUND等最新黑科技。
问界系列的车型一经推出，便被很多用户称之为“智能座舱天花板”，随着华为高阶智能驾驶系统ADS2.0的推出，问界M5智驾版也将成为“智能驾驶天花板”，双智天花板的基因在问界M9进一步升级，搭载最新的HarmonyOS以及华为ADS，带来常用常新的智能化体验。
HUAWEI xPixel智能车灯首次上车，凭借百万级像素的高清视场以及领先的智能光控，让车灯不仅好用，让照明更安全，搭配星光数字矩阵交互系统，让车灯更好玩。独创的双反射镜头数字投影大灯实现超近场投影，问界M9可通过投影打造个性化迎宾动画及活动空间，满足家人朋友户外的娱乐需求。
HUAWEI AR-HUD亦首次登陆问界M9，具备业界最高2K的高清分辨率，可呈现75寸的大画幅显示区域，抬头就是大视界。HUAWEI AR-HUD可提供贴合路面、覆盖多车道的AR安全导航信息，还实现了业界首个实景与智驾深度融合的AR-HUD，通过贴合真实环境的直观信息显示，让消费者看得见、看得懂，更信得过，让人车共驾更安心。
问界M9首次搭载多屏全场景，满配可搭载10块屏幕，屏幕大小从16英寸到100英寸，随时满足驾驶、娱乐、工作的任何需求，重新定义车载大屏的人机交互，创造革命性的座舱体验。
位于问界M9中控台的AI智慧水晶体，整合了光影美学、声学科技及AI智慧于一体，水晶工艺锤炼，小艺智慧助手首次在水晶体中承载，更突破性地接入AI大模型，打造业界最强的车载人工智能体验。同时，水晶体还是HUAWEI SOUND的高音单元，全球首次车载应用歌剧院常用的施罗德散射声学技术，让声音分布更均匀，带来真正车载的歌剧院体验。