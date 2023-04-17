智能汽车解决方案BU CEO余承东预发布问界M9。据余承东介绍，M9的车身将达到5.23米长，轴距为3.1米，车身铝含量高达80%，汽车内采用纯平地板，车身配置六座，三排前后均可电动调节，智能座舱搭载鸿蒙4.0，今年四季度上市，预计售价50万至60万元。问界M9有增程版和纯电版两种。即刻开启预订，按意向金支付顺序安排生产交付。

定位全景智慧旗舰SUV，问界M9在问界系列“极致简约纯净”的设计理念上，带来了全新的家族化设计。作为全尺寸旗舰SUV，问界M9拥有媲美MPV级的舒适乘坐空间，并提供3至6座的百变乘坐空间，全新打造的D级豪华SUV平台，搭载全铝合金底盘，全系标配空气弹簧及CDC减震系统，带来更好的乘坐舒适性及安全性。问界M9作为华为深度赋能的旗舰产品，华为智能汽车全栈技术解决方案全量上车，在智能座舱和智能驾驶双“天花板”的基础上，华为百万像素智慧大灯、HUAWEI AR-HUD、AI大模型、传感联邦等黑科技均悉数上车，带来极致的全场景的智能体验。

问界M9基于全新D级豪华SUV平台打造，采用全铝合金底盘，一体化压铸车身，车身铝合金体积占比超过80%，全系标配空气弹簧和CDC减震系统，提供超越百万豪车的驾乘体验。

问界M9搭载全球最大的一体压铸后车体，采用国内领先的9000吨压铸设备，零部件集成度大幅提升，车身整体性更好，拥有更棒的乘坐舒适性及安全性。