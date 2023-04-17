data.ai发布了2023年3月中国游戏厂商及应用出海收入30强榜单，以下是详细内容：

2023年3月中国游戏厂商及应用出海收入排行榜出炉，厂商收入榜单前五名（按排名先后顺序）分别为腾讯、三七互娱、米哈游、莉莉丝以及IM30。

SP-Games

公司层面，本月取得最耀眼成绩的要属SP-Game 。

该公司与上个月相比，排名上升了 21 位，这得益于该公司近期面世的一款游戏——《 Twilight Twin Cities》（暮色雙城）的巨大成功。该游戏属于MMORPG (RPG) 类型，于 2023 年 2 月发布。其收入最高的市场包括台湾地区和香港地区、马来西亚、 新加坡以及澳门地区。

本月榜单中的其他公司排名并未发生明显变化。

游戏排名

本月最值得关注的游戏有两款，分别是Street Fighter: Duel 和的 White Out Survival。

Street Fighter: Duel 属于Team Battle (RPG) 品类，本月较上月排名上升 355 位，在收入榜排名第 18 位。这款游戏于 2020 年 3 月首次面世，在台湾、香港、澳门等区域市场的带动下，月收入增长 8276%。