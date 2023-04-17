马斯克在离开他共同创立的组织后，将创办一家新的人工智能初创公司，与 OpenAI 竞争，据说是因为与特斯拉自己的人工智能工作存在利益冲突。根据他的最新说法，听起来他正在资助一家可以与特斯拉竞争的初创公司。OpenAI 是一家人工智能公司，现在以其基于大型语言模型的 ChatGPT 聊天机器人而闻名，最初是由特斯拉首席执行官埃隆马斯克作为非营利组织共同创立的。

2018 年，马斯克离开了 OpenAI 董事会 ，并以与特斯拉自己的 AI 努力存在潜在冲突为由，作为当时与该公司断绝关系的原因。主要问题似乎是 OpenAI 和特斯拉之间的 AI 人才竞争——尽管马斯克此后表示，他也不同意 OpenAI 在 AI 安全和从非营利组织转向营利组织方面的方向。

从那以后，特斯拉加倍努力打造人工智能产品——主要是为其自动驾驶程序提供动力，同时也通过其 Tesla Bot 人形机器人实现未来愿景。马斯克竟然声称特斯拉拥有世界上最强大的 AI 团队，并表示他相信该公司将“在开发通用人工智能 (AGI) 方面发挥作用”。这就是为什么我们现在得知马斯克正在创办一家新的人工智能公司时感到困惑。

金融时报报道：

伊隆马斯克正在制定计划，推出一家新的人工智能初创公司，以与 ChatGPT 制造者 OpenAI 竞争，因为这位亿万富翁寻求加入硅谷建立生成人工智能系统的竞赛。

报道称，马斯克已经从其他组织挖来了工程师和研究人员，并购买了数千个 Nvidia GPU 来创办公司。据报道，他还在寻找投资者，并与特斯拉和 SpaceX 背后的惯常支持者交谈：

据一位直接了解谈判情况的人士透露，马斯克还在与 SpaceX 和特斯拉的一些投资者讨论将资金投入他的新企业的事宜。“一群人正在投资它。. . 这是真实的，他们对此很兴奋，”该人士说。

新的人工智能公司的结构尚不清楚，但它似乎是一家独立的公司，与马斯克的其他企业没有直接关联。特斯拉、SpaceX 和 Twitter 的首席执行官最近也将社交媒体平台转移到了他的“X”控股公司之下，一些人猜测这家公司可能很快就会扩展到其他企业。