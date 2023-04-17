动点出海获悉，印尼健身初创公司Fit Hub已于近日宣布成功筹集了一笔650万美元规模的融资。

据了解，这笔融资由Fit Hub于去年年初从Global Founders Capital、Trihill Capital、Goodwater Capital处获得的300万美元的种子资金和去年12月获得的350万美元的种子轮增投构成——其领投方为Wavemaker Partners，并得到了Trihill Capital、East Ventures、Gentree和BAce Capital的参投。

Fit Hub成立于2020年8月，是一家主打性价比的健身品牌，致力于为印尼的中低收入群体提供能负担得起的健身场所。而作为Fit Hub的成立出发点，据介绍，在印尼，办一张健身房会员卡的平均月费可达50美元，相比之下，Fit Hub只收取17美元。

目前，Fit Hub已在印尼的14座城市开设了60多家线下分店，并已经收获了超5万名付费会员，并且其中有一半人士为初次去健身房的群体。

针对这笔融资的用途，Fit Hub在一份声明中表示，将用其扩大公司的线上及线下业务，发展相应的电商业务（比如健身食品和健身器材/装备），并进一步扩大其团队规模。此外，Fit Hub也透露，到今年年底，公司计划将线下健身房的数量提升至100家。