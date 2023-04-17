继去年发布了颠覆性的9X8混合动力超跑后，标致车队再次迎接了一项全新的挑战 — 以乐高机械组再现这款史诗般的新型混合动力超跑。为卓越工程注入创意元素，乐高集团和标致Sports设计团队共同创造了这台精致的1:10比例的9X8混合动力超跑。从流线形车身到氪石绿闪光灯，全新乐高®机械组标致 9X8 24H 勒芒混合动力超级跑车将原车型的魅力照进现实，9X8展示了标致对电气化的追求，更体现了该品牌对最高水平竞赛的激情。

这辆四轮驱动超跑装载的七速序列式变速箱在全新产品套装内被精准还原。与之匹配的是独特的车门设计、低排放混合动力系统、强大的悬挂装置和优雅的外形。除此之外，拼搭搭载 V6 活塞式发动机的混合动力系统，乐高机械组夜光零件，这辆超级跑车便可以在黑暗中发光，还原真实 24 小时耐力赛的氛围。高13厘米，宽22厘米，长50厘米，乐高机械组标致 9X8 24H 勒芒混合动力超级跑车在搭建完成后注定会给赛车迷和乐高粉丝带来一场振奋人心的旅程。

这款乐高机械组标致 9X8 24H 勒芒混合动力超级跑车模型在葡萄牙举行的第一届FIA世界欧洲锦标赛上首次亮相。4月18日，该产品还将于上海车展标致展区展出，作为在中国市场的首次公开亮相。中国的超跑爱好者与乐高粉丝可以有机会在发售前欣赏这款1:10版本的跑车产品，近距离观察产品逼真的细节设计和酷炫的外观线条，感受乐高积木的无限创造力与想象力。随后这辆真实的赛车将走上赛道，为其在6月10日至11日的勒芒24小时耐力赛上备受期待的亮相做准备。