XiM23s的设计理念源于延锋此前发布的豪华内饰调研报告。该报告对五个国家的受访者进行了200多项豪华体验访谈，发现了影响豪华表现的五项关键指标，即个性化、控制、简约、服务和舒适。借助延锋独特的跨产品能力，XiM23s的主创团队得以打破汽车内外饰、座椅、安全和座舱电子的边界，以集成创新的方式，力求满足这五大诉求，打造前所未有的豪华出行体验。

四大驾乘模式，定制移动空间

未来，汽车座舱将逐渐成为人们生活的”第三空间”。延锋在XiM23s的设计中，通过四大驾乘模式，满足不用应用场景下的驾乘需求，让移动空间更具私人属性。

Welcome模式

XiM23s所采用的智能门具有透光透波性，用户可以通过NFC卡片唤醒车辆，从而开启迎宾模式。渐次点亮的下格栅LED灯、移动并旋转至迎宾位的座椅、配合折叠的方向盘，带给用户宾至如归的仪式感，也令乘员入座更为便捷。

Calm模式

迎宾模式之后，车辆进入安静的正常驾驶状态。此时，贯穿式8K垂直扩展仪表显示屏自动升起至50毫米，显示必要的驾驶信息。一体隐藏式电子后视镜将实时影像同步至大屏中，通过眼球控制，可调节路况视角，拓展视野范围。

多功能一片式智能方向盘会自动激活点亮，该方向盘具有支持多种交互方式的智能表面，带动态灯光的透光表皮可提供特有的奢华体验。

Rich模式

当用户希望从安静的Calm模式过渡到更具交互性的Rich模式时，可以通过多功能控制器来实现切换。这个被称为Phygital的控制器，整合了可手势控制的物理表盘和交互式智能表面，当手悬停在控制器上时，Rich模式即可被激活，内饰也随之发生变化。

通过Phygital控制器的近场感应，贯穿式8K垂直扩展仪表显示屏从50 毫米高度上升至100 毫米；Slim电动出风口的温度与吹风设置，可根据手势进行智能控制，方便用户调节至体感适宜的温度与风量。

座舱氛围灯根据不同需求，可选择City、Commute、Hiking、Roadtrip四种场景；3D水晶桥打造出个性化柔性动态照明，乘员与之互动时可呈现水滴扩散的动态效果，增强座舱氛围感的同时，营造沉浸式驾乘体验。

Immersive模式

当车辆在自动驾驶状态时，用户可以通过Immersive模式，一键进入超乎想象的座舱体验。Immersive模式下，XiM23s能满足办公、娱乐、放松等不同应用场景下的驾乘需求。

在办公场景中，贯穿式8K垂直扩展仪表显示屏可同步视频会议并进行演示，座舱演变成办公空间，商务沟通不再因驾驶而中断。通过车内车外的无缝切换，实现随心办公。

在娱乐场景中，CID（车载信息终端）的智能操控完美融合了汽车电子与消费电子，贯穿式8K垂直扩展仪表显示屏完全升起至200毫米高，方便用户在旅途中更好地观影、听音乐，或欣赏为其量身定制的数字化内容。配套的头枕音响可呈现优质音效，实现最佳体验效果。

在休憩场景中，一体式设计的零压座椅进入零重力模式。座椅兼有石墨烯加热与按摩功能，辅以座舱氛围灯与流光焕彩顶棚的氛围烘托，为用户营造极致舒适的小憩时光。

可持续应用，推进碳中和战略

以”朝烟夕岚”为设计主题，XiM23s智能座舱融合了东方浪漫与未来主义风格，通过数字技术，呈现虚实结合、光影流转的美学意趣。

为践行可持续发展战略，XiM23s的内饰面料与材质多选用生物材料、可再生材料与可循环材料，在制作过程中采用减碳工艺以减少碳排放，打造更绿色环保的智能座舱。

如今，可持续发展理念已全面融入延锋的设计、研发、制造与运营环节，成为公司全球战略的重要组成，并致力于到2040年实现碳中和。