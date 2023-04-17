围绕女性需求，欧拉提出了1080°女性安全架构的“暖科技”概念，即360°基础安全+360° 智能安全+360°健康安全。欧拉采用双拉带式主气囊、高强度笼式车身等诸多基础安全设计，共包括5大维度，105个子项目，做到撑得住、接得住、防得住、稳得住、靠得住。

通过全栈自研，欧拉推出了跨域融合解决方案，可实现主动探寻、主动执行、主动关怀。包括，在雨雪天气下，可一键联动雨刮、大灯、雾灯、车窗、空调的增强型“乘风破浪模式”；车辆自动驾驶，帮助女性通过狭窄道路或限宽的“探索前进”功能；当女性用户遭遇危险情况，一键即可呼救的“守护模式”；更贴合女性生理特征的“增强刹停”效果。

在健康安全方面，欧拉通过实现初期遏制产生污染+过程杀菌清除污染+主动释放天然芬芳的整合效果打造健康座舱。这套健康系统中包括能够自动净化空气且灭菌率超99%的“UVC、深紫外线、杀菌空气循环系统”，以及养生抑菌，采用IFRA国际认证的中草药配方的香氛系统，真正让健康成为女性驾驶的标配。围绕设计，欧拉还提出了品牌独有的“EGG生命美学”。

外观上，欧拉所有汽车的轮廓都是由蛋的外形而来。同时，设计团队还把蛋壳分散受力的原理作用于高刚性车身框架，让车身的每个角度都拥有最强的防御力量。内饰则是以柔和（Gentle）为灵感，把圆润形体应用于仪表台和一体化的门板上，打造具有良好舒适度与支撑性的座椅。用户服务也是欧拉品牌升级的重点之一。打造专属的“OK服务”品牌、共赢的“O₂生态”，是品牌2.0用户服务升级的两条道路。

为此，欧拉将在全球招募女店长与销售雇员、提供烽火救援服务、打造私人订制交车仪式。无论是管家式还是彩蛋式的服务，只要是女性想要的，欧拉永远OK。欧拉打造用户共生型运营模式，把用户作为氧气，实现品牌与用户双向给氧。在女性的日常生活中，欧拉有“O₂氧吧”遍布每个角落；在女性奔赴理想的道路上，欧拉有“O₂输氧计划”一路同行；在“她人”需要帮助时，欧拉通过“O₂大爱行动”，去供氧有爱的灵魂，汇聚公益力量。