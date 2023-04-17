极氪X新车发布，在设计，性能，安全，空间和配置五个核心领域实现了突破，凭借浩瀚架构的带宽和智能化能力，极氪X还带来了三大智能驱动黑科技：IPB 智能集成制动系统、四轮独立悬架+路感优化液压衬套、极氪自研XTCS全路况智能防滑系统。

ZEEKR X ME版 五座后驱 189800元；ZEEKR X YOU版 五座四驱 209800元；ZEEKR X YOU版 四座后驱 209800元。为了追求极致纯粹的车身型面，极氪有史以来第一次将概念车的前瞻设计应用在紧凑级豪华车上，无框车门设计、无框电动外后视镜，隐藏式电动充电口盖，甚至为它配备了真正没有门把手的电动门（选装）。

极氪X的IPB 智能集成制动系统响应速度要比传统的制动系统快2倍以上，达到150毫秒，这相当于人类眨眼时间的一半。正因如此，极氪X能实现超越同级车型的34.5米制动距离。

为了让影响美感的一切消失，甚至连车窗玻璃上毫厘之间的水切，也被设计师不计代价地“抹平”。在极氪之前，阿斯顿·马丁这样的超豪华品牌才会追求这样的工艺。为了实现隐藏水切后，车门与车窗的无缝衔接，极氪工程师进行了13轮设计优化，300多天的实物创作及实车验证，仅钣金加速腐蚀验证就高达3216小时。以定制奢侈品的匠心投入，成就极氪X极致纯粹的“新奢之美”。

另外，极氪X采用了四轮独立悬架，车辆最大横向G值达到0.94。采用了豪华车型同款的路感优化液压衬套之后，优化了底盘振动，可提升40%余振过滤效果，兼顾了性能和舒适性。作为一款全能紧凑SUV，极氪X的自研XTCS全路况智能防滑系统，更是从源头就开始监控车辆的打滑情况，从发现打滑到响应只需6毫秒，控制频率是TCS系统的10倍。