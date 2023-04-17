苏州泽辉生物科技有限公司（Zephyrm Biotechnologies，简称“泽辉生物”）完成逾2亿元B轮融资。本轮融资由建信信托股权投资平台建信（北京）投资基金领投，多家老股东持续跟投，所投资金将主要用于多能干细胞药物在肺部疾病、退行性关节疾病、中枢神经系统疾病、视网膜先天/退行性疾病等多个领域的Ⅰ-Ⅱ期注册临床研究、技术平台扩展及工业级细胞生产基地建设等等。

泽辉生物授权引入中国科学院所属国家干细胞资源库的“临床级”人胚干细胞作为种子细胞，其来源经过了严格的回溯及合规性审查，解决了人胚干细胞临床应用的潜在合规及伦理问题。泽辉生物在此基础上已建成标准化、现货型、可低成本量产的细胞药物产业化基地，目前已将包括呼吸系统和骨关节系统疾病等适应症推进至注册性临床（II期），并在中枢神经系统疾病、眼底疾病等多个领域启动临床阶段探索。此外，公司也在近期开展多个外部合作，与潜在干细胞联用技术/产品进行探索，充分调动人体免疫机能，解决特定疾病需求。

泽辉生物首席医学官贾懿博士表示，此轮融资不仅将直接推动已进入注册临床研发阶段的功能细胞制剂的适应症管线从目前探索性临床试验阶段进入后续确证性临床研究阶段，同时还将推动新的功能细胞制剂研发进入后续注册临床试验。因此，此轮融资的胜利完成保证了泽辉生物研发管线按计划持续推进，奠定了成功建立具有优势的多能干细胞产品平台的基础。

建信信托股权投资平台建信（北京）投资基金医药组负责人王邦源表示：纵观中国干细胞疗法过去十余年的发展，由模糊、混乱逐步走向规范化、产业化、具象化。在这个过程中，干细胞疗法也逐步完成了从医疗技术服务向药品的重要变革。至此，我国干细胞的基础研究已走在全球前列，无论是研究数量还是质量，成为我国在生物医药领域为数不多的走在全球第一梯队的细分赛道。伴随中国巨大人口群体老龄化背景下的疾病谱变迁，干细胞作为再生医学极为关键的支柱力量，将有望在可预期的未来扮演更加重要的角色。依托中科院在再生医学领域的长期前沿探索与科研成果产出，泽辉生物组建了强大的产业化团队完成了“实验室级成果”向“工业级产品”转化的关键一步。作为全球首个干细胞国际标准制定参与者、多个国内干细胞标准制定主持单位，泽辉生物用极高成药标准将人胚干细胞产品推进到临床阶段，已经成为中国唯一取得多个Ⅱ期注册临床批件的多能干细胞研发企业，在肺部疾病、退行性关节疾病、视神经/脑神经等领域均进入临床探索阶段。目前公司已经建立符合药品注册标准的工业级细胞生产基地及令人振奋的成本控制能力，有望在可预期的未来看到干细胞在多种疾病中的突破，值得期待。