Polestar 今天在上海车展上发布了他们即将推出的 Polestar 4，这是一款小型 SUV，该公司称之为“SUV Coupé” 。新的 Polestar 4 将成为 Polestar 迄今为止最快的汽车，在双电机配置的 400kW（544hp）电机功率下，能够在 3.8 秒内完成百公里加速。在单电机配置中，您损失了一半的功率（0-60 倍为 7.4），但 102kWh 电池的续航里程可达 300 英里。续航和加速度数字是估计值。在双电机版本中，汽车将能够“休眠”前置电机以在续航模式下提高效率，但仍会受到约 10% 的续航损失，估计续航里程为 270 英里。

所有版本均具有最大 200kW DC 和 22kW AC 充电率，两者均处于现代电动汽车的高端。这种直流充电率将在 32 分钟内将电池电量从 5% 调至 80%，而 22kW 交流电将在 5 小时内将汽车从零充电至充满——前提是您可以在家中使用 100 安培的电路（大多数情况下没有）。

Polestar 4 将具有双向 V2L 功能，但 Polestar 尚未透露该车的放电速度。新款 Polestar 4 的尺寸介于其前身 Polestar 2 和 3 之间。它在每个尺寸上都比 3 短 2-3 英寸，比 2 高和宽 2-3 英寸（长 10(!) 英寸）。Polestar 在欧洲将其归类为“D 级 SUV Coupé”。尺寸为 4,839 毫米长 x 1,544 毫米高 x 2,139 毫米宽（191 英寸长 x 61 英寸高 x 82 英寸宽）（包括镜子）。

这里的命名法有点奇怪，因为它没有跟踪每辆车的尺寸，但 Polestar 按顺序命名他们的汽车——第一个是 1，第二个是 2，依此类推。Polestar 还有两款即将推出的车型，基于其 Precept 概念的 Polestar 5和基于其O₂ 概念的Polestar 6 Roadster 。我们最近在南海岸广场的新 Polestar 空间近距离观察了 Polestar 6 概念车。

到目前为止，Polestar 已经在与沃尔沃共享的平台上制造了它的汽车，尽管 Polestar 4 偏离了这一点，而是建立在吉利的 SEA 架构之上。Polestar 的下一款汽车将使用在其英国研发机构开发的粘合铝材构建在他们自己的架构上。

这款全新的 Polestar 4 与 Polestar 5 概念车有一个共同点：它们都没有后窗。相反，有一个用于后视的摄像头。Polestar 表示，这款摄像头可以为驾驶员提供更大的后方视野，因为摄像头可以提供车后方的广角视野，而不是通过后窗的小孔观察。摄像头将视频传输到后视镜通常所在​​的屏幕上。

我们在其他汽车上看到过类似的后视镜，例如 Chevy Bolt，但通常它们可以在标准后视镜和倒车摄像头之间切换，而 Polestar 4 则完全避开后视镜选项。Polestar 还表示，缺少后窗可以实现“一种全新的身临其境的后排乘员体验”。它使玻璃车顶能够向后延伸，高于后排乘员的头部，因为 Polestar 可以将结构部件进一步推向车内。

玻璃屋顶有一个电致变色选项，这意味着它可以透明或不透明。后排乘客将通过安装在前排座椅之间的小屏幕进行控制。与 Polestar 的其他车辆一样，Polestar 4 使用其内置的 Android Automotive OS 和内置的 Google 功能。这不仅仅是 Android Auto，而是一个由谷歌打造的完整车载操作系统，而且该车与其他 Polestars 一样具有无线更新功能。但 Apple 用户仍然可以在车内访问 Apple CarPlay。