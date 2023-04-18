4月18日，仰望汽车携旗下产品U8、U9及仰望架构亮相上海车展展台。仰望U8正式开启预售，推出两大版本，豪华版和越野玩家版。官方预售价格为109.8万元。仰望U9全新外观正式揭幕，以时空之门的设计语言，诠释纯粹能量美学。



为追求极致的用户打造前所未有的梦想之车，一直都是仰望品牌的追求与初心。仰望U8，以极致的越野能力、豪华座舱和智能科技，将现代文明带到旷野户外，与用户一起去探索、发现、感知美好生活的更多可能。

仰望U8定位为百万级高端新能源硬派越野车。基于两大自主研发的核心技术成果——易四方技术和云辇-P智能液压车身控制系统，带给仰望U8前所未有的性能天赋。易四方技术，能够实现极限操稳、应急浮水、原地掉头和敏捷转向等场景功能，为用户带来极致的安全、性能与体验。U8的最大动力输出超1100匹马力，百公里加速时间最快仅为3.6s，澎湃的动力和精准的控制能力，让U8具备超强的越野实力，在阿拉善大V沟轻松完成沙漠干拔冲坡挑战。

云辇-P系统，是全球首款新能源越野车专属的智能液压车身控制系统。它可实现高度自主调节，仰望U8悬架总调节行程达到150mm，无涉水喉最大涉水深度1000mm，有效提升车辆通过性。云辇-P具备3级刚度调节，阻尼支持连续自适应调节，通过快速智能调节应对不同路况。在高速过弯等激烈驾驶时，提升车身稳定性，让操控性更强；在通过颠簸路段或减速带时，显著提升驾乘舒适感。

在云辇-P系统的赋能下，仰望U8还支持四轮联动、一键调平、超高举升、高度自适应等实用的场景功能。仰望U8的RTI坡道行驶指数达到600，循迹性和脱困能力均行业领先，真正做到让用户放心野、放肆野、放开野。仰望U8具备 17+1种驾驶模式，包括17种特定路况模式，以及自定义模式，能够实现全地形路况的智能识别与调整，从容应对各种极限越野场景。

基于易四方的插电式混合动力系统，最长CLTC工况综合续航里程达到1000km，打消用户对于新能源越野车的补能顾虑。U8配备的刀片电池，在延续极致安全基因的同时，实现超过180km的CLTC工况纯电续航里程。刀片电池还支持高达 110kW 的直流快充，从 30%-80% 快速充电仅需 18 分钟，充电不再焦虑，让用车体验更加随心。仰望U8还支持VTOL外放电功能，最大放电功率达到6kW，为野外供电提供了更多保障。

仰望U8的外观，融合了时空之门设计语言，前卫霸气，气场全开。庞大方正的车身，搭配星际穿越大灯，极具辨识度。此外，车顶探测系统、D 柱能量塔等细节设计，提升了人与车的智能交互体验。

内饰方面，仰望U8为用户打造了极致的豪华座舱。星环座舱巧妙利用多重曲线，打造了强烈的环抱感。独创的 12.8 英寸星河曲面屏，打破以往直屏的对内饰设计的限制，塑造了前所未有的一体化、无边界的座舱氛围。车规级曲面 OLED 中控屏，基于真实人体数据模型，选定 37°为最佳倾斜角度，时刻保证用户以最方便的姿态操作屏幕。

仰望U8轴距达到3050mm，是名副其实的奢阔大空间，前后排驾乘人员都能在旅途中怡然自得。同时，还配备了智能随动座椅，可根据实时路况信息，主动支撑腰部侧翼，为用户腰部、背部提供更强有力支撑。特别是在颠簸的越野路况下，良好的包覆感，为资深越野玩家提供更多的操控乐趣。

仰望U8配备了证据系列Hi-End级音响系统、星空律动天窗、主动香氛等高端配置，搭配U8超静谧的NVH品质，带给用户超豪华的私享空间。智能座舱方面，仰望U8通过开放式的生态，让车机拥有和手机一样的无差别体验，同时，具备多音区人车交互、70英寸AR-HUD等功能，将智能科技注入到越野体验之中。

仰望U8率先为用户提供豪华版及越野玩家版车型。U8豪华版在具备极致越野能力的同时，更加凸显豪华性和智能科技。它增加了22寸锻造轮辋、电动伸缩式侧踏板、五屏联动等功能。五屏联动支持前后排的家人和朋友分享电影、共享导航，增强旅途中的愉悦感和安全性。

同时，U8豪华版搭载了高阶智驾辅助系统，整车配备 38个高精度感知元件，包含 3个激光雷达、5个毫米波雷达、14个超声波传感器和 16个摄像头，环境感知能力更强，提升了驾控安全性。

U8越野玩家版追求更极致的越野风格和越野性能。它匹配了更适合越野路况的热管理系统。U8越野玩家版还增加了AT胎、夜视系统、车顶行李框及涉水喉等越野配置。

U8越野玩家版搭载了行业首创的车载卫星通信，保障用户在沙漠、山区等无信号的地方依然与外界保持联系。同时，U8越野玩家版还可选装车载无人机系统，实现车机控制，便捷换电，智能伴飞等功能，极大的拓展了越野征途中的可玩性。为了预留更多的改装空间，U8越野玩家版适当减少了部分智能化硬件，用户可以根据自己需要加装侧爬梯、侧面装载平台、绞盘和竞技杠等等配置，脱困能力和装载能力得到进一步加强。

仰望为预订的用户推出了诚意满满的预售权益政策。仰望U8豪华版将于今年9月开始正式交付，仰望U8越野玩家版将于晚些时间启动交付。以极致技术与产品，仰望U8重新定义了新能源高端硬派越野，为用户带来前所未有的安全、性能和体验。

仰望U9全新外观揭幕

除了仰望U8的震撼预售以外，仰望U9全新外观也在发布会上正式揭幕。比亚迪设计总监沃尔夫冈·艾格向公众介绍了仰望品牌的设计理念，以及U9的能量美学。

基于能量的灵感，仰望打造了时空之门家族式设计语言，它是一种纯粹的能量艺术。以情感化的方式表达能量、科技、速度、美学，是仰望品牌独一无二的品牌视觉符号。

仰望 U9 的星际穿越大灯，通过独特的造型勾勒出时空之门的轮廓。放射状的动态灯语，展示了强大的力量感、速度感。车身侧面呈现出蓄势待发的姿态，线条灵动且有爆发力，引导风、光线和视线流畅地从车身划过，最终聚焦于车尾。大尺寸的扩散器、后扰流和鲨鱼鳍，采用巧妙的空气动力学设计，提升车辆的性能与操控极限，将能量美学与极致性能完美融合。

仰望架构正式发布

此次发布会正式发布了仰望架构，这是专属于高端新能源汽车的架构，包含了比亚迪集团最极致的技术应用、最前瞻的技术构想及最深度的垂直整合，涵盖了六大核心技术：易四方、云辇、刀片电池、超级车身、智能座舱、智驾辅助。在仰望架构中，这些顶级技术像魔方一样灵活组合，实现对户外越野、城市、赛道等多场景的覆盖，因此仰望架构具备超高能、无边界、可进化等特点。U8和U9两款车型，均是在仰望架构下诞生的极致产品。

以极致技术构建高端品牌，为用户带来前所未有的体验，是仰望的品牌底色。随着一系列产品和技术的发布，仰望品牌的发展也驶入新阶段。欢迎广大用户莅临上海车展仰望展台，一同见证中国高端新能源汽车品牌的崛起。