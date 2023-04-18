根据Canalys发布的最新数据，2023年第一季度全球智能市场同比下跌12%，是连续第五个季度出现下跌。尽管主要不利宏观因素略有改善，但市场还未开始恢复。三星是头部厂商中唯一实现环比增长的厂商，以22%的市场份额艰难地回到第一。同时，苹果以21%的市场份额回落到第二，受到iPhone 14 Pro系列稳固需求的推动，第一季度其与三星间的差距在缩小。受到季度末新品发布的推动，小米以11%的市场份额维持在第三的位置，但是库存调整仍在进行中。OPPO和vivo强化了其在亚太及中国的市场地位，分别占据全球10%和8%的份额。

Canalys分析师Sanyam Chaurasia 表示：“2023年第一季度的下跌其实在业内的预料之中。局部的宏观经济情况继续阻碍了厂商在一些市场的投资及运营。尽管厂商付诸了降价和积极的促销，消费者需求仍维持低迷，尤其是在低端，高通胀影响了消费者信心及支出水平。此外，终端市场需求的持续萎靡也触发了整个手机供应链的大规模去库存运动，伴随着渠道也在降低库存水位保证正常经营。厂商维持出货在低位，继续采用谨慎的生产策略，对供应链带来了长时间的负面影响。“

Canalys分析师朱嘉弢评价道：“在连续的下跌中，我们已经注意到了一些缓和的迹象。一些特定的价位段及产品出现了需求的改善。另外一些厂商在生产计划及零部件订单层面正在变得积极起来。Canalys预计整个智能手机行业的库存，无论是渠道侧还是厂商侧，都将在二季度末达到相对健康的水位。现在说整体消费需求的恢复还为时尚早。不过未来几个季度内，由于库存的降低，出货水平将有所改善。另外，在经历这一轮的波动后，厂商已经更多聚焦于技术创新和提升生产及渠道效率，并且从以规模份额为导向的增长模式切换到高质量发展的轨道中来。5G的快速普及和折叠屏产品也为行业注入了新的活力。”