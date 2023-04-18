伊隆·马斯克（Elon Musk）说他正在研究“TruthGPT”，这是一种 ChatGPT 替代方案，可以充当“最大程度寻求真相的 AI”。在接受福斯新闻采访时，马斯克阐述了他对TruthGPT的愿景，他说需要一种替代的人工智能创造方法来避免人类的毁灭。

“我将开始一些我称之为 TruthGPT 或最大程度寻求真相的人工智能，它试图了解宇宙的本质，”马斯克说。“而且我认为这可能是通往安全的最佳途径，因为一个关心了解宇宙的人工智能不太可能消灭人类，因为我们是宇宙中有趣的一部分。”

马斯克将 TruthGPT 视为对 OpenAI 的修正。OpenAI 是他协助创办的人工智能软件非营利组织，此后已开始运营一家营利性子公司。马斯克暗示，OpenAI 的利润激励可能会干扰其创建人工智能模型的道德规范，并将“TruthGPT”定位为更透明的选择。

这不是马斯克第一次考虑打造“TruthGPT”。 他在 2 月份发推说，“我们需要的是 TruthGPT”，同时还呼吁人们注意大规模人工智能模型的风险，比如 Open AI 制造的模型。马斯克和其他几位人工智能研究者在 3 月份签署了一封公开信，敦促公司暂停其创造者无法“理解、预测或可靠控制”的“大型人工智能实验”。