Stellantis 子公司蓝旗亚正在预览其十年愿景，推出一款全电动概念车蓝旗亚 Pu+Ra HPE。虽然它基于定于 2024 年推出的车型，但尚不清楚该版本是否会上路。“今天，蓝旗亚推出蓝旗亚 Pu+Ra HPE，这是未来 10 年的品牌愿景，将品牌带入电动汽车时代，并总结了我们构思和体验汽车的方式。从新的 Ypsilon 开始，我们未来的汽车将受到蓝旗亚 Pu+Ra HPE 的启发，”蓝旗亚品牌首席执行官 Luca Napolitano 说。

Lancia Pu+Ra HPE 从Lancia Pu+Ra Zero设计研究演变而来，其首字母缩写词 HPE 是“高性能电动”的意思。车辆研究基于未来蓝旗亚 Ypsilon 的底盘和动力系统，该车型将于 2024 年作为全电动和混合动力车型推出。

据说电动汽车的续航里程超过 700 公里。这家汽车制造商表示，高效的空气动力学是先决条件。空气动力学特征包括低车顶、纤细的数字后视镜和空气动力学车轮。

总体而言，该公司表示，Pu+Ra HPE 展示了一种永恒的、典型的意大利风格，其创新方法超越了汽车的典型设计语言。

“汽车的体积是由圆形和三角形等基本形状和标志性形状的交集产生的，”Stallantis 在其公告中写道。该车型的颜色被称为“渐进绿色”，并具有通过使用液态金属颜料的独特工艺创造的金色色调。

该内饰是由豪华家具品牌 Cassina 开发的。Stellantis 写道：“在概念车内部，一个不拘一格的空间受到室内设计、现代家居氛围、流动建筑的启发，在纯粹形式的整体构成中非常注重细节。” Pu+Ra HPE 还关注可持续性。例如，据这家汽车制造商称，内部约 70% 的可触摸表面由环保材料制成。“四种价值观引导品牌走上了可持续发展的道路：重新诠释传统、意大利精神、折衷主义和‘家的感觉’。”

HPE 是“高性能电气”的首字母缩写词。它指的是高性能电动动力总成、高环境可持续性和新技术。蓝旗亚在 1970 年代首次将 HPE 首字母缩写词用于 Beta 模型。然而，当时，“High Performance Estate”的名称在其背后代表了运动型旅行车的特征。

据报道，从2026年开始，蓝旗亚的所有新车型都将实现纯电动化；从 2028 年起，该品牌将专门提供电动汽车。该公司没有透露以后是否会提供像 Pu+Ra HPE 这样的量产车。