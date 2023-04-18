面对众多行业企业加速拓展全球机遇的迫切需求，微软以Azure OpenAI国际版服务所提供的GPT-3、GPT-4、Codex、DALL-E和企业级ChatGPT服务为基础，针对零售电商、制造业、数字原生等行业领域的关键业务场景及全球各主要市场的实际情况，针对企业用户海外使用场景，量身定制了首批三套“Azure全球创新行业场景”，助力更多中国出海企业把握AI机遇，加速全球创新。

微软公司副总裁，微软大中华区首席运营官康容表示：“新一代生成式人工智能正在全面加速全球的技术创新，并给众多行业企业的业务常态带来巨大变革。目前在海外市场运营的微软Azure OpenAI国际版服务在商业领域所表现出的巨大潜力，吸引了全球商业客户、合作伙伴、技术社区与开发者的广泛关注与积极评价，也让人们看到了广阔的前景和无限的可能。面对中国出海企业客户、合作伙伴加速拓展全球市场的迫切需求，我们量身定制了首批三套面向零售电商、制造业和数字原生领域的‘Azure全球创新行业场景’，希望能助力大家释放创新潜力，把握全球机遇。“

聚焦三大行业领域，“Azure全球创新行业场景”助力中国企业出海创新

Azure OpenAI国际版服务于2023年1月首次推出面向企业用户的大模型服务，并快速更新发展，目前已经可以提供用于文本理解生成的GPT-3、GPT-4，可理解和生成代码的Codex，可通过文本提示生成图片的DALL-E，以及能够提供聊天集成和定制服务的企业级ChatGPT等五种主要大模型服务。

微软作为OpenAI生成式人工智能的独家云服务商，在3月初举办的Azure技术峰会上，首次面向中国市场介绍和讲解了Azure OpenAI相关服务，并得到了众多商业客户、合作伙伴、技术社区和开发者的广泛关注。针对当前市场需求最为迫切的零售电商、制造业、数字原生三大领域，微软正式推出首批Azure OpenAI 国际版“全球创新行业场景”，目前可涵盖的主要功能和服务包括：

零售电商：快速生成产品相关文案及可视创意素材，创造更符合用户需求的销售及培训话术，编制客户服务及舆情应对预案；呼叫及客服中心服务记录汇总，新品营销活动反馈分析，售后评价及投诉分析；快速编制应用接口代码，由自然语言生成SQL查询语句；基于自然语言理解的搜索优化。

制造业：多语言智能终端与人机交互体验，适应海外市场的销售及客服话术；基于垂直领域的生产技术文档归纳，跨平台多方会议纪要总结；加速应用开发与迭代，加速跨数据平台代码转换；企业内部智能客服（如行政及IT），基于垂直领域的文档搜索，面向外部的售后、技术、产品支持。

数字原生：无限故事创作的NPC (Non-Player Character) 交互体验，游戏、互联网出海营销所需的文字及可视内容、素材生成和加工；汇总分析多渠道玩家反馈，当地市场活动、竞品情报分析；生成、重构过程游戏平台代码；面向海外市场的智能化游戏客服机器人。

在推进和提供相关服务与技术创新的过程中，微软始终坚持从头打造“负责任的人工智能”，严格遵守公平、可靠和安全、隐私和保障、包容、透明、责任六大原则。微软智能云Azure覆盖世界主要市场的先进技术能力，立足本土、辐射全球的全栈式智能云生态系统，以及可以满足严格的数据隐私及安全要求的合规保障，都能为走向海外的中国企业、中国创新，提供理想的技术平台。

中国企业出海需求旺盛，技术创新增强竞争力

外贸进出口是拉动中国经济增长的重要引擎。统计数据显示，2022年中国外贸进出口增长7.7% 总值突破40万亿元，外贸实现稳定增长；2023年前两个月，中国货物贸易进出口总值6.18万亿元，外贸实现平稳开局。

“中国企业的出海需求正在快速复苏，过去几个月中，游戏及应用、消费电子、工业制造等中国优势行业在全球市场的布局和业务增速尤其明显。”专门面向中国企业提供全球社交媒体营销和数据分析的OneSight一网互通公司联合创始人兼首席运营官苗宇表示，“尽管仍然面临种种挑战和不确定性，但在‘稳外贸’、‘双循环’等政策的支持下，来自重点行业的中国企业出海发展的战略更加清晰，节奏也在不断加快。”

发掘和运用数据洞察、专业高效的业务运营、精准的广告投放策略、更具创意和时效性的内容营销、高素质视频素材的制作，是当前出海企业在市场推广和营销过程中最为关注的业务类型和场景。而面对当前形势下，出海企业面临的更广泛的机遇和挑战，OneSight给出了如下建议：

积极采用云计算等轻资产、高效率的基础设施服务，降低运营成本和潜在投资风险；

快速行动、积极采用最新数平台与技术创新，或提升效率，或带来更有创造性、更高素质的内容来影响市场；

确保严格遵守海外市场数据隐私相关规定，以合法合规的自我规范，尽量降低国际政治环境带来的风险。

已经布局海外，或是有意拓展国际市场的企业，都可以基于上述三点思考，选择符合其需求的数字智能技术，满足出海层面的IT需求。微软也将继续以智能云为基础，结合现有的成熟AI技术、适合所有与开发者的云端全堆栈服务，以及全面的负责任的AI和数据隐私标准，进一步帮助出海企业打造高效团队，提升生产力以及海外市场竞争力。