根据 SensorTower 发布的 2023 年 3 月中国手游发行商在全球 App Store 和 Google Play 的收入排名，本期共41个中国厂商入围全球手游发行商收入榜Top 100，合计吸金19.3亿美元，占本期全球Top 100手游发行商收入37.1%，详细报道如下。

特别说明：本报告仅统计发行商收入，且不包括中国地区第三方安卓渠道。

中国手游发行商收入Top 30

随着全新赛季“精灵之声”在3月3日上线，《蛋仔派对》当天流水和3月收入均创下历史新高，并带动网易移动游戏收入环比增长近11%，重回榜单第2名。去年12月以来，《蛋仔派对》已连续4个月登顶中国iOS手游下载榜，1月至今稳居国内iOS手游MAU排行榜第2名，进一步巩固其新晋国民手游的地位。

3月中旬，灵犀互娱在国内市场推出面向年轻用户群体的全新手游《三国志・战棋版》，进一步扩充其产品矩阵。上线当天，该游戏登顶中国iPhone手游下载榜，并迅速跻身收入榜前五。加上《三国志·战略版》在国内和亚洲市场的卓越表现，3月灵犀互娱收入环比增长46.7%，排名前进1位至第4名。

3月底，莉莉丝在海外市场推出奇幻MMO新游《Call of Dragons》(中文：万龙觉醒)，随即登顶美国iOS手游下载榜；同时军事题材SLG手游《Warpath: Ace Shooter》(中文：战火勋章)也迎来上市2周年活动。在多款游戏的共同作用下，发行商本期收入环比增长17%。

点点互动于2月推出的末日生存策略新游《Whiteout Survival》(中文：寒霜启示录)收入表现强劲，3月激增620%，成为发行商旗下收入最高的手游产品。加上《Frozen City》、《Family Farm Adventure》等产品收入全线增长，本期点点互动收入环比提升38.8%，同比增长近50%，创历史新高。

另一款末日题材作品，IGG旗下塔防手游《Doomsday: Last Survivors》在美国和韩国等市场收入稳步增长，使得发行商收入环比提升13%，排名前进2位至第14名。

Hortor Games于去年4月在国内市场推出的放置卡牌手游《咸鱼之王》，凭借耳熟能详的三国题材、魔性搞怪的画风，以及丰富的活动和赛季，收入和活跃用户数屡创新高，位列3月中国iOS手游畅销榜第14名。发行商旗下另一款魔性RPG手游《疯狂骑士团》也开始展现出优秀的营收能力。在这两款游戏的带动下，Hortor Games本期收入环比激增50%，首度入围榜单第24名，位列全球手游发行商收入排行榜第68名。

3月柠檬微趣旗下游戏收入全线增长。其中，融合故事探索与装修设计的合成手游《Gossip Harbor®: Merge & Story》(中文：绯闻港口)，凭借在欧美市场的卓越表现，收入环比增长24%，成为发行商旗下收入最高的手游产品。柠檬微趣收入相应的环比增长16.8%，位列中国手游发行商收入榜第33名。

榜单之外，入围全球收入Top 100的中国手游发行商依次是多益网络、竞技世界、柠檬微趣、友谊时光、鹰角网络、波克城市、雅乐科技、完美世界、游族网络、紫龙游戏 和 游卡网络 共41家厂商。

中国App Store手游收入Top 20

除了前文提到的《三国志・战棋版》，本期新进入榜单的还有《黎明觉醒：生机》。这款开放世界生存手游于2月下旬在国内上市，本期收入是2月的近3倍，跻身榜单第13名。

随着与《怪物猎人》限时联动活动「落叶逐火」在3月7日开启，《明日方舟》3月收入环比增长47%，重回榜单第18名。