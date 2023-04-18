总部位于新加坡的健康科技初创公司Mito Health日前宣布，已经达成了其170万新元规模的超额Pre-seed轮融资认购。

据了解，该轮融资由Forge Ventures领投，并得到了包括ShopBack、Carousell、PatSnap、Glints、SingLife、Rainforest、OhMyHome的创始人和高管在内的多位知名天使投资人的参投。

Mito Health是Tee-Ming Chew与Kenneth Lou联合他人于最近新创立的一家企业，两位曾在22年时退出了其一手创立的个人理财初创公司Seedly（成立于2016年）。据介绍，当前阶段，Mito Health的主要关注对象为新加坡的高管人士，通过客户的诊断结果和来自可穿戴设备的数据，基于人工智能技术为其提供定制化的健康计划——涉及饮食营养、锻炼、补充剂、睡眠、心理健康五个领域，并重点聚焦延长客户的健康寿命。

作为Mito Health的优势，该公司表示，多数情况下，只有运动员和超级富豪才能拥有一支随叫随到且深度了解自身健康情况的医疗团队。然而，通过将专业知识和人工智能模型相结合，Mito Health可以将这种门槛降低到一定范围之内，让更多人士体验到这种服务。

根据声明，这笔资金将用于团队招聘和产品开发。此外，Mito Health也透露，未来也将向其他发达市场地区进军。