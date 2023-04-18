一汽丰田bZ3共发布三个版本：精英PRO版 16.98万元、长续航PRO版 18.98万元、长续航Premium版 19.98万元。在此基础上，一汽丰田bZ3还带来了五大选装方案，供用户随心选择，打造更具个性的专属座驾。在驾驶乐趣上，得益于e-TNGA架构低重⼼、高刚性的特点以及55:45优良的前后重量分配，bZ3能够有效减少车身左右摇摆和前后晃动，在转弯时可以随心所欲地进行操控。在城市的颠簸路面，bZ3通过抑制⻋辆的⽆⽤动作，减少乘员身体和头部的移动，为用户打造“舒适时刻”。

同时，bZ3拥有2880mm的长轴距，打造出宽敞车内空间的同时，还能够实现稳定行驶。不仅如此，bZ3顺畅的加速、减速与生俱来，为驾驶者带来振奋的驾控体验。bZ3就是这样一款兼具行驶乐趣、顺畅性，以及舒适感的“新体验BEV”车型。

对电动⻋⽤户来说，续航⾥程往往是他们关注的重点。bZ3采⽤高效率扁线电机，以及低粘度的减速器润滑油，比普通润滑油粘度降低约50%，降低了能量损失。同时，bZ3拥有低至0.218的超低风阻。基于此，bZ3实现了更低的能耗，百公里电耗低至11度，领先于同级别车型。其次，bZ3还为用户打造了更安心的操控，在120km/h高速行驶的情况下，将车身整体下压力增加30%，提高了操控的稳定性。此外，bZ3还实现了更长的续航, 结合超低滚阻轮胎，减小了整车22%的阻力，使车辆拥有高达616km的续航⾥程（CLTC工况）。

在电池安全方面，bZ3秉承丰田QDR标准，采用了针刺实验不冒烟、不起火，具备卓越安全性的磷酸铁锂电池，并将冷却器设计在电池单元下⽅，⼤⼤降低了因冷却液漏液和冷凝水造成短路的可能性。另外，bZ3电池采用专⽤的⾼电阻冷却液LLC，绝缘性能比普通冷却液高约50倍，⼤幅降低短路起⽕的可能性。此外，通过电池管理器、充配电总成、电机控制器三重电压监测，⼤幅降低因电压传感器故障等引起的过度充电故障的发⽣率。动⼒系统在通信线路的动力网络中追加了本地网络，不会发⽣⻋辆停驶的状况。

在快充方面，bZ3仅需27分钟就能完成30%-80%的快速充电，即使是在-10℃的低温环境下，这⼀数据也仅仅是47分钟。此外，bZ3还配备了3300W的外部供电功能，可以满足所有220V家用电器使用，保证安全、安⼼的同时，还实现了极强的实⽤性，bZ3可谓满载诚意⽽来。

在智能化飞速发展的今天，bZ3采用了丰田有史以来最大的12.8英寸悬浮多媒体导航系统，采用纵向设计，更符合用户竖屏手机使用习惯，同时为后排乘员提供了良好的观看视野。成长型AI智能伙伴“小扉”， 在陪伴用户的过程中会逐渐成长，与用户更合拍。

同时，“小扉”还能支持普通话、粤语、四川话识别，并支持多种场景下的无需唤醒及120秒连续指令和自然语音输入，加强车辆与用户的情感连接，带来更“有温度”的智能体验。