资产管理核心系统企业赢和信息技术有限公司（简称“赢和信息”）于2022年完成近亿元B轮融资，本轮由君盛投资领投、湘江国投跟投，老股东CE Innovation Capital（简称“CEiC” ）和顺为资本继续追加投资，汉能投资担任长期财务顾问。融资资金将用于持续加大研发投入以及新产品市场开拓，推动资管金融业态的数字化转型。

赢和信息定位为资管行业新一代的核心系统。成立于2016年，专注于提供“监管科技、合规科技和资管科技”系统解决方案，为资管行业提供新一代核心系统，助力资管行业客户实现数字化转型。赢和信息的监管报送、数据中台、风险管理、产品生命周期管理、投资管理、运营管理等产品矩阵，已与公募、券商、银行理财、保险、期货、私募、外资基金等行业中超过100多家金融机构达成深度合作，其中，公募领域客户占有率已超过50%，持续转化保证客户粘性，实现超过140%复购率。

本轮融资后，赢和信息一方面将继续加强银行理财、券商、保险、信托、期货等非公募领域资管产品的研发投入，打造覆盖全资管行业的产品矩阵，助推中国资管行业数字化发展。另一方面，本次融资也将用于增加高管人才的引入，加强公司战略布局，继续迎接新挑战。

君盛投资合伙人朱志豪表示：“产业数字化是君盛持续关注的领域，其中金融行业数字化是我们布局较多的领域，而数据驱动业务发展类型的公司我们尤为重视。‘数据及其应用’是资管行业下一阶段数字化建设的核心方向之一，赢和高效的聚集了一批老炮儿在这个充满活力的行业里持续创新，在产品研发、客户服务、业务落地上均获得了很好的客户口碑。期待行业更多创新，以及赢和扎实稳健的迭代与发展。”

湘江国投团队表示：“金融科技是湖南金融中心大力扶持的行业，湘江国投作为政府引导基金管理人非常看好赢和信息在行业内的口碑以及核心团队扎实肯干的精神。赢和信息以监管报送为切入点，再进一步涉足到数据治理领域，其产品经过与多家头部标杆客户打磨出了一套专业的资管平台。”

CEiC合伙人崔峥表示：“赢和团队对资本市场的数字化垂直需求敏锐度非常高，在全行业加速数字化升级的背景下，赢和瞄准了客户痛点，通过‘监管科技+数据中台+配套应用软件’的整合开发模式，全面解决了数据孤岛与协同运营问题，有效推进了智能化金融系统的建设，客户续费与产品增购的强劲表现是市场对赢和充分认可的最直观体现。随着产业线的不断延伸，我们看到了未来赢和广阔的发展蓝图与增长空间。”

顺为资本执行董事汪若凡表示：“赢和团队持续证明自己对金融科技赛道的理解，与客户精诚合作，帮助客户完成面向新资管时代的数智化转化，逐年获取更多标杆客户认可，期待团队能够持续创新，深耕客户需求，为大资管行业贡献更多价值。”

汉能投资执行董事陆尹坤表示：“数字经济时代下，资管行业正进入高质量发展阶段，全面加速业务、技术和数据的融合。赢和作为资管科技行业的先行者已经成功与客户打磨出优秀的资管业务数字化产品和行业口碑，祝愿赢和在资管科技大赛道发展道路上越走越宽，持续助力数字中国的建设。”

赢和信息倪爽表示：“中国资管科技的建设才刚刚开始，金融数据治理能力和金融业务的科技创新能力是未来科技发展的核心引擎，这也正是赢和信息的核心产品的核心竞争力。赢和将不断深耕在资管科技领域，依托于金融数据治理能力和分布式的金融业务计算架构的领先优势，实现金融产品数据端和业务应用端创新，不断提升公司产品附加值。赢和发展到今天也有近7年的时间，基于大量的建设经验积累，我们继续不断为金融机构分享好的科技成果，为金融行业持续提供最好的科技产品和服务。”