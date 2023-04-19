作为王朝全新高端B级纯电SUV，宋L以先锋、运动、科技为开发理念，采用王朝网新宋L是一款集运动、力量于一身的猎跑型先锋SUV，造型风格突破传统，以“光”为灵感，打造王朝新一代“先锋龙颜美学”。

整车侧面线条由光线动态切割而成，先锋姿态凌厉优雅、蓄势待发。腰线如一束破空而来的光箭，穿过车身形成明暗相融的曲面，唤醒沉睡的游龙腾空而起，在驭光前行中展现出优雅和力量的完美平衡。一代“先锋龙颜美学”设计语言。新车预计年内上市，届时B级纯电SUV市场又将风起云涌。

3D立体龙须贯穿起熠熠闪耀、敛藏龙威的大灯，让宋L前脸势能迸发，加上极具战斗感的碳纤维材质运动包围，体现出设计师对EV SPORT DRAGON新的思考和表达。配合超宽后肩环绕设计，凸显饱满的肌肉感，呈现出宋L独有的宽体视界特征。电动尾翼和无框车门首次在比亚迪车型上呈现，强化了宋L的运动气息，实现驭风降阻与性能美学的完美结合。

宋L是美学先锋，更是科技先锋。它集比亚迪黑科技于一身，e平台3.0、CTB电池车身一体化技术、智能电四驱共同造就宋L强大的运动基因，尽显猎跑本色；行业首创云辇智能车身控制系统，将舒适性和操控性完美结合，以云为辇，智平山海，赋予驾乘高级感；全新一代智能座舱将开放用户共创，让用户成为产品的参与者、功能的创想者、软件的贡献者。