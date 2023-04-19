谷歌的折叠屏手机项目已经酝酿了一段时间，此前有传言称这款手机的发布时间将会推迟到明年春天。不过最新消息显示，谷歌计划于今年6月推出这款传闻已久的可折叠手机，此举将与三星在豪华手机领域展开新的竞争。

近年来，折叠屏手机成为市场关注的焦点，不少智能手机制造商都在市场上推出了自己的可折叠手机。手机中国了解到，Google首款折叠手机名为“Pixel Fold”。CNBC援引内部消息称，Pixel Fold将在5月10日的谷歌年度I/O开发者大会上公布。另外有消息人士称，这款手机的上市日期为6月27日。

据内部文件显示，Pixel Fold将拥有“可折叠手机上最耐用的铰链”，并为用户提供手机以旧换新选项。该机预计售价在1700美元左右，或与三星价格1799美元的可折叠手机Galaxy Z Fold4竞争。

另外，Pixel Fold搭载谷歌自研的Tensor G2芯片，机身重10盎司（约为283.5克），比三星的手机大一点。不过谷歌这款手机的电池也更大，据悉可以持续使用24小时，在低功率模式下续航更是长达72小时。这款手机的外屏为5.8英寸，内屏为7.6英寸，还具有防水功能。

据悉，2023年度I/O开发者大会将于5月10日在美国加利福尼亚州山景城举行。在此次大会上，谷歌预计将发布新款谷歌手机、平板电脑以及人工智能等产品。

来源：手机中国