近日，上海惠凯医疗科技有限公司（简称“惠凯医疗”）完成数千万元人民币A+轮融资，本轮融资由北京纳通科技集团（纳通集团）独家投资。本轮资金将用于支持惠凯医疗核心产品的临床推进和市场推广。

惠凯医疗成立于2018年12月，是一家泌尿外科领域平台型医疗器械企业，产品涉及前列腺增生、结石管理、尿失禁、泌尿系肿瘤和新材料等多个细分领域。目前在苏州设立有研发中心，在武汉设立有临床试验基地和华中地区营销中心。公司于2019年完成天使轮融资，2021年完成复容投资和元生创投的数千万A轮融资。

其核心产品UroStent是一款无需进行全麻、无需使用膀胱镜进行定位和释放的前列腺支架系统。该系统使用便捷，术者可以在5分钟以内完成置入，极大缩短术前准备的时间和手术操作时间，实现日间手术或门诊手术。

目前，UroStent已在中山大学孙逸仙纪念医院启动临床试验。

关于本轮投资，惠凯医疗创始人兼总经理程国政表示：“衷心感谢新老股东对惠凯的信任和支持，完成本轮融资为惠凯医疗开启新的发展篇章。在人口老龄化日益加剧的背景下，我们将更加专注于研发投入和市场拓展，始终以满足医患临床需求为导向，力求为患者提供更适合、更安全、更微创的手术解决方案。惠凯医疗非常荣幸能够获得知名产业资本的认可，我们将坚定不移地推进微创介入手术在泌尿外科临床转化及应用的发展，在纳通集团的助力下，惠凯医疗有信心用我们创新的技术促进泌尿外科的发展与进步。”

复容投资执行总经理李政雄表示：“作为上一轮的主要投资方，欢迎纳通集团战略布局惠凯公司。过去一年，惠凯团队克服疫情封控的各种困难，高效地推进了UroStent系统FIM和多个创新产品研发，实属不易。伴随人口快速老龄化，我们看好泌尿领域的市场潜力，未来会继续全力支持公司的发展。”

纳通集团表示：“前列腺增生等泌尿系统疾病是高发常见病，这个市场蕴藏巨大的机遇。惠凯医疗核心产品尿道支架来源于医工转化，可优化相关术式，降低手术要求和操作难度，符合老龄化、门诊化、基层化的发展趋势，且公司后续还有完善的泌尿领域产品矩阵。我们看好惠凯医疗未来发展，并很高兴能参与其中，希望公司的产品早日进入市场，造福广大患者。”