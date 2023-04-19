smart品牌展台上，smart精灵#3完成发布亮相，包含全新smart精灵#3 Pulse、全新smart精灵#3 BRABUS性能版，与smart精灵#3一同亮相的还有smart精灵#1。

全新smart精灵#3 Pulse、全新smart精灵#3 BRABUS性能版，本次除发布亮相之外，还首次揭秘设计之外更多激能硬核性能，并正式开启预约体验。全新smart精灵#3预计将于今年6月在国内率先上市并同步开启交付。作为smart品牌全面焕新以来的第二款代表作，全新smart精灵#3为同级细分市场树立了最新标杆。全新smart精灵#3获梅赛德斯-奔驰全球设计团队倾力加持， 沿袭 “感性·灵锐”的设计哲学，采用了更大胆、更动感、更激能的“新奢运动美学”设计风格，并提供多种车身颜色组合。

全新smart精灵#3的内饰采用新奢运动座舱，带有头枕的运动座椅增强了整个内饰的运动氛围，辅以雕塑般精致的仪表盘，以及12.8英寸悬浮式中控屏。色彩丰富的氛围灯、Beats 品牌音响13扬声器，为全新 smart精灵#3动人心潮的“高能座舱”营造出十足的氛围感和仪式感。

全新smart精灵#3峰值总功率达到315kW，峰值总扭矩543Nm，最大轮端扭矩7680Nm，最大电机转速16500r/min。BRABUS性能版车型在“弹射模式”下，瞬间爆发峰值扭矩，零百加速仅需3.6s，0-400米加速11.97s。全系标配的高性能永磁同步电机。

全新smart精灵#3此次推出的两款配置车型均标配双电机智能四驱系统，0.4秒即可联动6大ECU，协同前后电机实现两驱和四驱的闪电切换。其运动底盘由smart团队主导，梅赛德斯-奔驰专家团队联合驾评，历经3个阶段5轮调校。与此同时，前麦弗逊后五连杆独立悬架、全系标配的前后防倾杆极大提升了全新smart精灵#3的操控稳定极限。在专业测试场地中，全新smart精灵#3麋鹿测试成绩达到了82.7km/h。

smart发布服务品牌“smart care”，以“你的托付，由我smart care”为品牌口号，致力于为广大密友带来精湛高效、适需恰当、智慧高能、潮趣共创的服务体验，成为全球用户“更smart一点的纯挚密友”。与此同时，“smart密友之约”诚意上线，以此作为一线服务的基本准则。smart通过与用户、代理商的合作共创，更了解用户真实需求，以期给密友带来更自在、更高质、更充满潮趣的高标准服务。

目前，smart在国内已完成了从0到157家线下独立渠道网点建设，覆盖超过40座一线、新一线、二线城市及三线城市，与数字生态无缝联接。预计今年底，smart全国渠道布局累计将超200家，覆盖60余座全国一线、新一线及二线城市。同时，smart已在13个欧洲市场建立近300个销售服务网点，并已于近期在德国市场正式上市并开启首批用户交付。