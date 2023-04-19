近日，宜明细胞生物科技有限公司（宜明细胞）宣布完成1.5亿元人民币C+轮融资。本轮融资由国泰君安创新投资和济南产发集团旗下经发基金与科金新动能基金共同领投，方富创投跟投。此次C+轮融资是宜明细胞继2022年9月获得数亿元C轮融资后，时隔半年完成的又一轮融资。

此次融资将用于加速公司全球化布局，开发前瞻性核心技术，更好地打造面向全球的CGT CDMO全产业链平台：

加速宜明细胞的国际化布局，快速启动海外产能。顺应海外客户需求，发挥团队海外优势，完善位于美国和加拿大基地的平台建设，更好地服务于全球客户。

巩固和推进宜明细胞海外研发中心的前瞻性技术开发工作，加速完善和进一步提升公司CGT CDMO全产业链一站式服务平台建设，继续优化包括质粒制备、病毒制备、细胞治疗药物制备和核酸药物制备在内的工艺开发以及质量控制等六大核心平台工艺，提高原始创新和底层创新能力, 突破CGT产业化的瓶颈，增效降本，更好地助力推动生物药的商业化进程，让新药好药“多、快、好、省”地惠及更多的患者。

宜明细胞董事长兼CTO孙秀莲博士表示:：非常感谢股东、投资人以及合作伙伴的认可、信任和支持，同时也感谢团队的不懈努力和辛苦付出。十余年来，宜明细胞亲历并见证了CGT行业的发展与崛起，并在应对各种挑战中不断地成长，厚积而薄发，成为CGT CDMO企业和新药研发产业链中的核心参与者。近年来，宜明细胞凭借出色的技术创新力、高品质的产品、优异的综合业绩，倍受资本青睐。无论是在被称为“资本寒冬”的2022年，还是在CGT市场逐步回归理性的2023年，我们都有稳定资金流支持，这是实现宜明细胞长远战略目标的关键。此次C+轮融资将主要用于加速推进企业国际化进程，完善优化面向全球的CGT CDMO全产业链平台建设。凭借我们的原始创新技术、高品质低成本的产品以及完善的一站式服务能力，进一步打开海外市场，为全球CGT新药企业的研发和生产、IND和临床等多个环节提供全方位助力。CGT领域的发展道阻且长，然行则将至。我们坚信通过不断的技术创新，实现更好的成本控制，推动CGT的发展，让“不可及”的CGT新技术惠及更多的患者，让生命更健康、让世界更美好”。

国泰君安创新投资董事长江伟表示：CGT疗法为癌症、遗传病等难治性疾病提供了全新的治疗理念和思路，已成为全球创新药领域竞争最为激烈的新兴领域之一。宜明细胞是国内CGT CDMO领域的顶尖企业，国泰君安创新投资将充分发挥自身综合金融服务和医疗产业生态优势，帮助宜明细胞夯实技术壁垒，加快产业布局，助力中国CGT行业降本增效，让基因及细胞药物早日惠及更多的患者。

济南产发集团党委委员、副总经理孟新表示：宜明细胞在产品技术上拥有独立自主的知识产权，目前是国内为数不多的、技术处于全球领先地位的细胞和基因治疗本土企业。公司在济南设有国内一流的CGT-CDMO生产基地，产发集团通过投资宜明细胞，以产业资本培育本地CGT行业“链长”企业，依托公司在济南现有及未来新建园区打造全国细胞和基因治疗产业集群，有助于提升济南市在CGT领域的产业基础和竞争实力，吸引行业优秀人才来济，助力济南成为国内细胞基因治疗领域的产业高地，打造高端生物制药产业名城。

方富创投管理合伙人张辉表示：经过短短几年的快速发展，宜明细胞在国内CGT CDMO领域已经树立了行业领先优势。在行业发展遭遇低谷时刻，方富创投一路坚定支持宜明细胞，希望本轮融资完成后，宜明细胞能够早日完成国际化布局，成为覆盖中美两地的国际化CGT服务公司。