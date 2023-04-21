光峰科技此次独立参展上海车展，带来了车载沉浸式激光显示照明技术场景展车的首次亮相，发布了全球首款车规级彩色激光大灯，以及车窗外显、车内透明显示、车内娱乐大屏、智慧表面等沉浸式车内数字交互解决方案，展示其对未来智能座舱显示的全新构想，将为驾驶员和乘客带来更智能、更有趣的驾乘体验。

资料显示，汽车大灯最早解决的是夜间可视需求，解决驾驶者夜间开车基础照明的痛点，提供近光、远光的功能。随着技术发展，驾驶者对夜间开车的安全性要求更高，但普通车灯在会车时会出现眩光，极易造成交通事故，由此衍生出AFS（自适应前大灯系统）、ADB（自适应远光灯系统）的精准照明技术。进入第三个阶段，汽车智能化时代为车灯赋予了展现丰富个性化、拓展无限场景交互的潜能，使得显示功能被引入到车灯内，车灯可以跟驾驶者产生更多交互行为，也出现了显示+照明融合的趋势，包含路面投影、像素化信号灯等。

值得一提的是，该激光大灯还可延展增加交互性，当投射内容为跳格子等类型的游戏时，车灯可以联动车机识别人体动作给予相应反馈，实现多样化的人车交互，也为车外显示显示功能打开了想象空间。

在彩色激光大灯之外，光峰科技展车重点展示了激光显示技术打造的，覆盖车外车内的全场景沉浸式数字化体验。

首先是车窗外显方案，该方案曾于CES 2023宝马i Vision Dee概念车上亮相，主要起到迎宾、人车交互的功能。此次展示，重点展示了其中的车外控制功能，能够在未来出行的应用场景中，通过整车一体化的车外激光显示技术，在车的各个方向显示对用户乘车有帮助的信息并实现交互。车内透明显示方案，包含侧车窗、天幕投影、智慧表面等，后排的乘客可通过侧车窗显示进行舱内功能控制，如空调操控、出行信息设定和驾驶员交互，车队间信息交互等。此外，车内还有可升降、可隐藏的投影幕，能够一键实现观影等模式的切换，整体构成车内无处不在的显示，多个表面功能联动，车内控制无处不在，实现智能座舱时代更全年的人车交互。

此外，在静态产品展示区，光峰科技同步展示了车载显示光机、HUD PGU、DLP大灯等核心器件。