Oyika是一家总部位于新加坡的换电平台。据相关消息指出，该公司已于近日筹集到了一笔1080万美元的B轮融资。

数据显示，融资后，Oyika的估值达到了6270万美元。

据了解，这笔融资由Banpu Next（泰国能源解决方案公司Banpu Infernegy）及Yinson Venture Capital的共同提供。并且其中，Banpu Next提供了880万美元，其余部分则有Yinson Venture Capital提供。

Oyika成立于2018年，主要致力于帮助电动车企业（主要为两轮电动车）开发充电及换电基础设施（也可以为其提供电池）。而基于这些合作，Oyika可以通过旗下App帮助用户获悉附近的充/换电站的具体位置及空余情况。

值得一提的是，尽管Oyika是一家新加坡公司，但该公司当前仅在印尼和柬埔寨提供服务。作为其出发点，Oyika曾指出，“摩托车占这两个国家机动车保有量的 85%。相比之下，新加坡只有14万车主。”

在业务经营方面，根据Oyika官网介绍，公司目前主打订阅制服务（自称为BaaS服务）——包括按周（18美元/周）和按月（每月 72 美元/）的订阅计划。此外，Oyika也提供按次收费的服务，具体为0.05 美元/分钟。

针对这笔融资的用途，Oyika称，接下来将进一步加快平台的市场扩张计划和旗下的换电网络。