根据 Sensor Tower 发布的商店情报数据，2023年3月腾讯《王者荣耀》在全球 App Store 和 Google Play 吸金2.15亿美元，蝉联全球手游畅销榜冠军。

说明：数据不包括第三方安卓渠道。

腾讯《PUBG Mobile》(合并《和平精英》收入)以1.39亿美元的收入位列榜单第2名，其中，65.6%的收入来自中国iOS市场，美国市场的收入占8.7%，沙特阿拉伯市场占2.8%。3月17日，该游戏全球收入达到645万美元，是3月收入表现最好的一天。本期游戏内迎来新地图「绿洲世界」、冒险列车等重大更新，同时海外版本也推出了布加迪新皮肤和新赛季通行证，使得游戏重回全球手游收入榜第2名。

米哈游《原神》位列榜单第3名。本期50.2%的收入来自中国iOS市场，日本市场的收入占20.2%，美国市场占9%。3月21日，申鹤和神里绫华回归祈愿池，当天游戏收入飙升至近1100万美元。3月21日至23日，《原神》连续3天位列中国iPhone手游畅销榜榜首。

榜单前五另外两款游戏为King《Candy Crush Saga》和CyberAgent《Uma Musume Pretty Derby》。

2023年3月，全球手游玩家在 App Store 和 Google Play 付费近65亿美元，环比增长6.5%。美国依然是全球移动游戏收入最高的市场，贡献了超过18亿美元，占全球总收入的29.2%。中国iOS市场排名第2，占18.4%；日本市场排名第3，占18.2%。

本期CyberAgent《Uma Musume Pretty Derby》全球收入超过1.07亿美元，环比增长174%，同时也是TOP10中增幅排名第1的产品。2月24日，该游戏开启了为期1个多月的2周年庆典，并陆续推出Daiichi Ruby、Symboli Kris S等新角色和新支援卡。这些活动使该游戏在3月份大部分时间里都稳居日本iPhone手游畅销榜前三名，其中22天登顶日本iPhone手游畅销榜。