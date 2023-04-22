作为SEPA2.0「扶摇」全域智能进化架构（下称“扶摇架构”）下的首款战略车型，G6将搭载小鹏汽车在智能体系、动力补能和整车智造等领域的最新技术。

作为扶摇架构下的首款战略车型，小鹏G6搭载了行业唯一量产的XNGP智能辅助驾驶系统，这是实现无人驾驶前智能辅助驾驶的终极形态。据了解，小鹏汽车目前已经在上海、广州和深圳等地开放城市NGP功能，这标志着XNGP第一阶段的能力正式开放，并计划于今年下半年开放XNGP第二阶段的能力。

小鹏G6搭载XNGP智能辅助驾驶系统、X-EEA新一代电子电气架构、Xmart OS 4.0智能车载系统何X Combo私人订制等多项智能科技

与此同时，小鹏G6搭载了行业领先的Xmart OS 4.0车载智能系统，支持行业首创的全场景语音2.0功能，能够实现全车全时语音对话、四音区识别、极速对话、无网络对话等多项行业领先的语音交互体验。此外，小鹏G6还配备了高性能、高安全、端云一体的X-EEA新一代电子电气架构和X Combo私人定制等智能科技。

全域800V高压SiC碳化硅平台 实现超级能效

小鹏G6采用国内首个量产的全域800V高压SiC碳化硅平台并标配3C电芯，带来高达755km的续航表现，最快可以实现充电10min，续航增加300km的高效补能。得益于电驱系统的高效率，配合低风阻设计和卓越的能耗控制，G6的续航非常扎实，百公里最低电耗仅为13.2kWh，达到同级别最强的能效表现。

小鹏G6采用国内首个量产的全域800V高压SiC碳化硅平台

超级驾控 源自最先进的车身技术

得益于扶摇架构的技术加持，小鹏G6是国内首款采用前后一体式铝压铸车身并采用CIB电池车身一体化技术的汽车。前后一体式铝压铸是目前行业内最先进的车身技术，最大压铸力可达12,000吨。这种行业领先的制造工艺能够大幅提高车身安全性、稳定性、续航表现和NVH性能。而CIB电池车身一体化技术是当前动力电池结构化的最佳方案，可以在降低整车质心高度和提高空间利用率的同时，带来更稳定的极致驾控体验。

小鹏G6拥有国内首款前后一体式铝压铸车身并采用CIB电池车身一体化技术

不仅如此，小鹏G6的底盘由中德专业团队联合调校，驾控风格完美平衡了运动性和舒适性，为用户带来极佳的驾驶乐趣。

小鹏G6以「科技流动美学」为设计理念，整车造型充满未来感、科技感和运动感。在外观设计上，G6采用了Robot Face家族化前脸设计，带来了更智能、更友好、更人性化的表达。激光雷达和远近光灯等技术元素集成在两侧区域，简化了设计元素和装饰元素。此外，激光雷达位置更低、探测盲区更小。同时，G6全车采用了17处低风阻设计，成就了如流水般优美动感的线条，更实现了风阻系数低至0.248Cd的极佳空气动力学表现，带来了续航的增加。

小鹏汽车造型设计副总裁Derta Emanoel表示，“G6从设计上也是一台为驾控而生的车。轿跑姿态的车身，前后悬都非常短，不推头、不拖尾，540mm的低质心、50:50的前后轴荷比，打造出更适合驾乘的乘风黄金比例，在弯道中可以获得更强的支撑性、‘循迹性’和‘紧致感’。”

小鹏G6设计了540mm的低质心和50:50的前后轴荷比，打造出更适合驾乘的乘风黄金比例

作为一款轿跑SUV，G6在车内空间设计上力求平衡轿跑造型的溜背设计和用户对车内超大空间的需求。巧妙的幻视悬浮车顶设计，配合2890mm的长轴距和60.8%的轴长比，带来了更宽敞的前后排头部空间和后排腿部空间，充分保证了乘坐体验的舒适性。

幻视悬浮车顶设计配合长轴距设计，为小鹏G6带来了更宽敞的前后排头部空间和后排腿部空间

在内饰设计上，小鹏G6同样表达了简约的科技之美，致力于为年轻一代用户打造具备科技温度的智驾新物种。极具标志性的全新中控设计语言「矢量星环」带来简约、精致的沉浸式智能座舱体验，让驾驶更专注。无风感智能空调，利用了流体力学的康达效应，智能精准控制空调风向。椭圆形悦控方向盘握持感更佳，绝佳的直径，增加了腿部空间与主驾上方视野。

小鹏G6采用了全新的中控设计语言「矢量星环」

全新设计的云感环保座椅更贴合人体工学曲线，腿部支撑长度、靠背包裹宽度、坐垫发泡厚度皆领先同级。后排座椅38.4°可调、坐垫长度媲美奔驰S级，即使长途旅行也如在云端般惬意。

小鹏G6采用云感环保座椅的全新设计，更贴合人体工学曲线

在内饰材质方面，小鹏G6追求舒适和健康，具有独特质感。全车座舱的包裹材质严选科技环保面料，并以全球最严苛的国际纺织协会OEKO-TEX标准进行研发，车内空气质量高于国标3-10倍。座椅创新性的大面积使用超细纤维绒面和有机硅皮革等面料，抗菌耐污、柔软亲肤又极易清洁。

作为扶摇架构下的首款战略车型，小鹏G6展现了小鹏体系化造车成熟后的领先优势。智能强、续航真、驾控好、用料实，显示了小鹏G6在中型智能纯电SUV市场爆款车型的潜质。在未来的几个月，小鹏G6将不断释放更多惊喜，展现智驾新物种的魅力。