广汽埃安旗下昊铂Hyper GT车型开启预售，预售价格区间为21.99-33.99万元，新车定位为纯电动中大型车。作为埃安双品牌矩阵中，锚定豪华市场的品牌，Hyper GT将以独立运营的姿态，为用户提供高端智能纯电产品。它使用专属的品牌标识——AI神箭，建设独立的营销服务体系，年内将建成350家昊铂专属渠道。

Hyper GT以独有的“风生水起”设计语言，造就了液态金属水滴的外观。Hyper GT在保证设计美感的同时，拥有0.197 Cd的量产车风阻系。

作为30万级别带有旋翼门和三段式尾翼的GT轿跑，Hyper GT的风舞旋翼拥有达43°的开门角度，但宽度却跟一般轿车一样，小车位也能轻松上下车。另外，Hyper GT的电动旋翼车门还能点动开启，如果遇到障碍物，也会被车门上面的感应器识别，及时停下。哪怕更狭窄的情况下，Hyper GT也能配合自动泊车功能。

另外，Hyper GT还能成为任天堂Switch游戏机专属空间。14.6英寸的2.5K高清屏幕，配合骁龙8155，运行主流软件和游戏无压力。全新的ADiGO 5.0人机交互系统，以4.5分的语音情感值，让车主与它之间轻松交流。

全车配备23个比利时著名品牌Premium高品质HiFi扬声器，超千瓦的高功率放大器，带来听觉享受。经由调音师Peter De Pauw和钢琴家吉娜·爱丽丝参与音响调校，播放交响乐的时候，无论是管弦乐的高音和打击乐的低音，全部真实还原。

得益于星灵电子电气架构，Hyper GT可以快速判定和处理辅助指令。3颗第二代可变焦激光雷达，构成黄金三角矩阵，拥有高达300°fov的极广视角，识别距离超过250米。

得益于黄金雷达矩阵的超广视角，Hyper GT能够同时抓取多个车辆，并且通过精准的距离判断，变道并线更果敢，更干脆。

基于AEP 3.0纯电平台打造的Hyper GT，最大功率250kW，峰值扭矩460N·m，可以在4.9秒内完成零百加速。考虑到Hyper GT后排空间表现，工程师团队需要在有限的尺寸下让电机功率尽可能大。同时，跑得快还要刹得住，Hyper GT配备了大的刹车盘，搭配米其林EV定制运动静音轮胎，使其在100km/h的时速下，只用33.9米就能完全刹停。

Hyper GT的弯道性能同样优秀，前双叉臂后五连杆的悬架结构，为Hyper GT奠定了优秀的机械基础。此外，独创的AICS智能底盘系统，让Hyper GT的转向灵敏度与精准度均有30%的提升。同时，Hyper GT带有智能主动转向功能的ASTC鹰爪系统，能更好的避免车辆打滑失控，出弯时能更有信心地全力加速。

据悉，昊铂还将同步启动V2G车网输电行动，凡预售期间购买Hyper GT的车主，将成为昊铂电能传输大使，首任车主可享受终身免费充电、终身整车质保等权益。