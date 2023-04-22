随着全球对全电动卡车和公共汽车的需求持续增长，沃尔沃集团正在引领可持续发展的未来。沃尔沃集团在 2023 年第一季度共交付了 683 辆电动卡车，同比增长 254%。

沃尔沃集团是沃尔沃、雷诺卡车、迈克卡车、Nova Bus 等公司的母公司，继续引领全电动重型车辆的发展。作为全球卡车、公共汽车和建筑设备领导者（他们还生产船用和工业发动机）而闻名，沃尔沃集团一直通过创新将行业推向新的边界，包括三点式安全带、提高效率的独特设计，以及第一个完全集成的卧铺车厢。在 2019 年发布其首款电动卡车FL Electric后，沃尔沃使该行业走上了一条新的可持续发展轨道。

沃尔沃紧随其后推出了功能更强大的VNR Electric，配备更大的电池组以增加续航里程。去年，沃尔沃在其产品阵容中增加了三款重达 44 吨的大型重型电动卡车，使其成为业内最广泛的零排放商业选择组合。该公司的开创性努力正在取得成效，第一季度电动卡车交付量激增 254%。沃尔沃卡车在第一季度取得了几个重要的里程碑，包括：

开始在瑞典生产重型刚性电动卡车

开始与 Boliden 合作，为地下采矿部署电动卡车

在北美推出 Mack Truck首款全电动中型卡车

沃尔沃在欧洲的电动重型车市场总份额增长了 50.2%，达到近三分之一的市场份额。