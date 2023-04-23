博奥信，一家处于临床阶段的全球化创新生物技术公司，今天宣布继2022年12月份完成超亿元B轮融资后，近期又完成数千万元的追加轮融资，用于巩固和加强博奥信全球创新管线的开发与推进，同时也为公司强劲的创新抗体发现平台提供资金保障。本次追加轮融资由睿赢资产与和盟创投及其基石投资创始人王华春先生参与。

博奥信创始人、董事长兼首席执行官陈明久博士表示，“我们衷心感谢新老投资方对博奥信的肯定和大力支持。在当前资本寒冬期，能够在短期内再次获得资本的青睐和追加投资，表明投资界对博奥信‘In Global For Global（立足全球 面向全球）’发展模式的认可。我们将持续打造国际化管理团队、进一步强化自身造血能力、全面推进全球合作战略，携手全球伙伴加速拓宽博奥信创新药物管线。”

博奥信董事、首席战略官兼中国区商务拓展负责人叶信良博士表示：“得益于博奥信领先的三大创新抗体发现平台，公司开发了一系列具有竞争力的药物管线。其中主要资产BSI-045B正在美国开展针对特应性皮炎的全球临床II期试验，合作伙伴正大天晴也在大中华区全力推动针对严重哮喘的临床II期试验。同时博奥信另外四个创新药物合作项目也即将在中美启动临床I期或II期的患者招募，进一步验证了博奥信在创新抗体药物发现领域的技术优势。本轮融资的完成，将巩固公司各药物管线的开发进程，加速实现为全球患者开发突破性创新生物药的企业愿景。”