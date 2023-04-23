“Cupra 说 Tavascan SUV 看起来和概念车一样狂野。” 这是我们根据 Cupra 老板韦恩·格里菲思 (Wayne Griffiths) 在 2021 年告诉我们的内容得出的标题。该概念——在 2019 年法兰克福车展上首次亮相——也确实非常酷。它拥有超级流畅的线条和独特的轮廓，这将使它从当今销售的无数电动 SUV 轿跑车中脱颖而出。

设计师们显然受到了指环王 中 Uruk-hai 的启发 ，因为那个前端确实让它看起来像是菜单上的名菜。无论如何，继续前进。

Tavascan 是 Cupra 的第二款基于大众汽车集团 MEB 平台的电动汽车，这意味着它是ID.5的近亲。动力总成选项也将遵循大众轿跑车的领先优势，尽管它将使用更强大的新型 AP550 电机。这意味着与 ID.5 GTX 的 295bhp 相比，顶级规格的 Tavascan VZ 配备双电机、全轮驱动和 335bhp。估计 0-62mph 的冲刺时间为 5.6 秒，其 77kWh 电池的估计续航里程为 321 英里。

同样的电池也出现在单电机 282bhp 的“耐力”迭代中，尽管不太注重性能，但 WLTP 续航里程为 341 英里。一点也不差。直流快速充电速度可达 135kW。